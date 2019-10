¿Qué es la ginecomastia masculina? A lo largo de su vida, el hombre va experimentando una serie de cambios hormonales, siendo esta el principal motivo del desarrollo de esta enfermedad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de octubre de 2019, 12:10 h (CET)

Cuatro de cada diez hombres no se siente a gusto con su pecho. Así lo reflejan los datos recogidos por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE). Esto hace que muchos de ellos decidan pasar por el quirófano para reducir las glándulas mamarias. En España, entre el 40% y el 60% de los hombres padecen esta enfermedad, que causa que sus pechos sean más grandes de lo normal. Es por eso que muchos deciden operarse para reducir el tamaño de sus mamas.



El nombre que recibe este trastorno es ginecomastia masculina. Consiste en el crecimiento anormal del tejido del pecho. Este es causado por un desequilibrio entre la testosterona y el estrógeno. Un exceso de esta última hormona femenina puede provocar que las mamas incrementen su tamaño en demasía.



Algunas personas confunden esta enfermedad con la acumulación de grasa en esta zona del cuerpo. También se le conoce esto como pseudoginecomastia o adipomastia. Sin embargo, en este caso es el tejido graso el que produce este agrandamiento de los pechos. En resumen, la diferencia entre ambas dolencias es que en la ginecomastia se da por un exceso de hormona femenina, mientras que en la adipomastia es de grasa.



¿A quién afecta la ginecomastia masculina? Como se trata de un problema físico, los síntomas se perciben a simple vista. Además del aumento considerable de las mamas, también existen casos en los que un seno se desarrolla más que el otro. Otro indicativo es que el paciente nota una mayor sensibilidad en el pecho o incluso a veces un pequeño dolor, sobre todo en la zona del pezón. En ocasiones, incluso puede secretar pequeñas cantidades de leche.



Esta afección puede presentarse tanto en niños como en adultos. A veces aparece en niños recién nacidos como consecuencia de su exposición al estrógeno materno. Aunque también puede darse en niños que están en la pubertad. En ambos casos, suele desaparecer sola. En el caso de adultos, esta suele darse en varones a partir de los 50 años de edad.



Recién nacidos. Estos han estado expuestos, a través de la placenta al estrógeno materno durante todo el embarazo. La ginecomastia suele desaparecer pasados unos meses.



Pubertad. En este caso el aumento de los pechos suele desarrollarse por los desequilibrios hormonales que se producen durante el periodo de adolescencia. Lo normal es que desaparezca una vez llegado a la edad adulta.



Adulto. Cuando el hombre va envejeciendo, este produce menos testosterona en la zona de los testículos. Este tipo de ginecomastia masculina suele aparecer a partir de los 50. En estos casos, la ginecomastia es permanente. Aunque puede solucionarse vía quirófano.



¿Cuáles son las causas de la ginecomastia? A lo largo de su vida, el hombre va experimentando una serie de cambios hormonales, siendo esta el principal motivo del desarrollo de esta enfermedad. Dichos cambios suelen darse por motivos fisiológicos o el consumo de fármacos. Aunque a veces nos está indicando que existen otras patologías.



Por enfermedad El cuerpo produce demasiados estrógenos. Puede ser un indicativo de que existe un tumor secretor de estrógenos. Algunos de estos casos se producen cuando el paciente presenta: Tumor suprarrenal.



Tumor testicular secretor de hormona gonadotropina coriónica humana (hCG).



Tumores de células de Leydig (producen testosterona).



Tumores de células Sertoli. Estas regulan las funciones y desarrollo de las células Leydig, así como sirve de barrera protectora para los espermatozoides a los que también proporciona nutrientes.



Obesidad. Cirrosis. Hipertiroidismo. Malnutrición. Insuficiencia renal crónica...



El cuerpo produce testosterona de manera insuficiente. Esto puede ser causado por: Causas congénitas: Ausencia de testículos (anorquia congénita), síndrome de Klinefelter, enfermedad de Kennedy, déficit de la síntesis de testosterona, etc.



Causas adquiridas: castración, orquitis, traumatismos testiculares, quimioterapia, etc.



Fármacos Son la causa más frecuente de ginecomastia. Entre ellos destacan los que tiene que ver con:



Hormonas ( estrógenos, antiandrógenos, testosterona, HCG, etc.).



Antiulcerosos (cimetidina, omepreazol o ranitidina).



Los que se utilizan en neurología y psiquiatría (haloperidol, opiodes, fenitoína...)



Otros: antitumorales, antimicrobianos, amiodarona, metotrexato, reserpina...



Soluciones la ginecomastia masculina Primeramente, se suele realizar un pequeño cuestionario sobre las afecciones y los medicamentos que toma el paciente. Seguidamente, se realiza un examen físico en el que se revisará el tejido de los pechos. De esta manera se podrá confirmar si se está ante un caso de ginecomastia masculina o el aumento de pecho se debe a otra causa (tumor, quistes o grasa). También se procede a revisar el tamaño de los testículos por si hubiera un tumor.



Por otro lado, se suelen realizar pruebas como: análisis de sangre para detectar cuál es el nivel de hormonas y si tiroides, hígado y riñones están funcionando correctamente, así como ecografías y mamografía.



Una vez se ha detectado que se padece de ginecomastia, habrá que determinar su causa. Así, habrá casos en los que no se necesitará tratamiento porque desaparecerá por sí mismo. Si está causada por un medicamento, se le sustituirá por otro o si se trata de otra enfermedad se aplicará el tratamiento que sea más conveniente.



Otras soluciones a esta problemática es la utilización de medicamentos que obstaculicen el efecto del estrógeno en el tejido mamario. Aunque también puede recurrirse a la cirugía. Esta última consiste en retirar la glándula mamaria.



Aunque antes se extrae la grasa acumulada en la zona mediante una liposucción. La duración de este tipo de intervención suele ser de entre 2 y 3 horas.



En cualquier caso, si se detecta este aumento de pecho lo mejor es acudir al médico para realizar las pruebas convenientes para conocer la causa y poner el tratamiento más adecuado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Influye la edad del hombre en la esterilidad masculina? La razón por la que la edad fértil del hombre preocupa menos que la de la mujer, es precisamente porque está menos condicionado por la edad Adultos mayores: consejos para promover su salud y bienestar Diversos estudios han comprobado que los vínculos sociales son uno de los principales componentes de la felicidad de las personas Descubriendo la crioterapia, una tendencia refrescante Cómo el frío puede ser utilizado en terapia medicinal Fundación Española del Corazón afirma que el 80 % de enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse Aunque se cree que el cáncer o las enfermedades respiratorias son la primera causa de muerte en el mundo, en realidad lo son las patologías cardiacas Más de siete de cada 100 pacientes con síndrome de Dravet fallecen de muerte súbita Se estima que el síndrome de Dravet tiene una mortalidad de alrededor del 15 por ciento, siendo la mitad por SUDEP