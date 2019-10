Fersay asiste como invitada a la convención anual de Philips Comunicae

jueves, 24 de octubre de 2019, 10:04 h (CET) En el evento, se pudieron ver las últimas novedades para televisores profesionales, monitores, pantallas, displays para publicidad profesional, videowall , iluminación profesional, soluciones hospitalarias, etc. destacando nuevos diseños con la máxima tecnología y conectividad La semana del 7 al 11 de octubre, tuvo lugar la convención anual de Philips en la localidad de Marbella. Fersay, tuvo el honor de asistir como invitada, después de muchos años de buena colaboración y proyectos conjuntos con la marca.

Al evento, acudieron los colaboradores de Philips de los principales países Européos como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Países Nórdicos, etc. Sin duda, un enriquecedor encuentro para Fersay, que sigue vendiendo repuestos y accesorios para electrónica, actividad principal con la que la marca comenzó en el año 1979.

Fersay, que acaba de celebrar su 40 aniversario, se posiciona como la cadena líder en su sector, con una red de 19 franquicias y más de 40 córneres en nuestro país. Gracias a su dilatada trayectoria puede presumir de contar con más de 5.500 clientes entre tiendas de electrodomésticos, técnicos, ferreterías y demás profesionales.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2018.

Con sede central en Madrid, la compañía cuenta con un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a nivel internacional.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

