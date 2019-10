Desayuno en Barceló Emperatriz: el sueño de las Audrey Hepburn del siglo XXI

El hotel ofrece una propuesta saludable y completa a sus huéspedes para empezar el día en Madrid como lo haría la diva de Hollywood Parada frente al escaparate de la joyería Tiffany, en la Quinta Avenida de Nueva York, con un vestido negro de Givechy y una gafas Manhattan, Holly Golightly disfruta del desayuno más chic de la historia del cine.

Aunque en la vida real no desayunaba ‘con diamantes’ frente al escaparate de la famosa joyería neoyorkina, la actriz Audrey Hepburn creía firmemente en los beneficios de un buen desayuno y nunca se saltaba la primera comida del día.

El hotel Barceló Emperatriz ofrece un nuevo concepto de desayuno con una oferta completa y saludable ante la que caería rendida la mismísima diva hollywoodiense: los desayunos B Likeat.que deja al visitante un sublime sabor de boca, como no, a violetas.

Empieza el día con un desayuno B Likeat

Ubicado en el madrileño barrio de Salamanca, el hotel Barceló Emperatriz mima a sus huéspedes desde por la mañana gracias a un concepto nuevo de buffet desayuno, con propuestas que van del dulce al salado gracias a una amplia oferta de productos de la zona, panes artesanales de masa madre, hummus, aguacate, smoothies de frutas exóticas y todas las novedades gastro.

El desayuno se sirve en el restaurante Mutis, un espacio elegante y selecto que bien puede ser una alternativa igual de chic que el famoso escaparate de Desayuno con diamantes. Un desayuno súper completo que permite al huésped sumergirse en la cultura madrileña probando, entre otras cosas, los típicos churros con chocolate elaborados con la mejor materia prima. ¡Ni la mismísima Audrey podría resistirse!

Meriendas con violetas, en Eugenie

Con un estilo clásico inspirado en la emperatriz Eugenia de Montijo y una decoración acogedora estilo años 50, el Bar Eugenie es el lugar perfecto para disfrutar de una merienda con sabor madrileño como una auténtica diva de Hollywood.

Su exclusiva ubicación y su ambiente acogedor y classy habrían enamorado tanto a Audrey como a Holly, que habrían hecho de las meriendas el nuevo must diario de sus dietas. Desde snacks dulces y salados, hasta un cóctel de violetas inspirado en la flor favorita de la Emperatriz, las meriendas en Eugenie son el plan más chic de Madrid.

