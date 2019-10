“Las redes son una ventana de grandes oportunidades, pero si se utiliza mal es algo que te hiela el corazón”. Marina Rosell, cantante

Marina Rossell acaba de sacar estos días su último dísco, “Canta Moustaki y canciones de Resistencia”, es un trabajo que grabó durante este verano del 2019, sus canciones hablan en castellano, antes lo habían hecho en catalán. En el mismo podemos encontrar “Mi Soledad” de Moustaki o bien “Bella Ciao”, una canción que cantaban los partisanos.

Marina es una persona esencialmente solidaria con un gran sentido del humor, del amor y de la fraternidad y sororidad.

Durante más de cuarenta años (pocos más), ha sido la abanderada de la segunda generación de cantantes catalanes que han llenado los escenarios, no sólo de Catalunya, sino también de muchos teatros del Estado Español, de Europa, América y, en el caso concreto de Marina, del norte de África.



La historia laboral de Marina es larguísima, llena de discos, escenarios cantados, premios recibidos. Su voz, sus palabras, son esenciales escucharlas.



Marina, tiene una voz acogedora, una voz que acaricia, una voz nítida, cuando canta, en sus recitales, dice muchas verdades, canta historias duras, mientras estás en el teatro te sientes cómodo y a la salida, piensas, es terrible lo que ha explicado, lo ha hecho sin chillar, sin prepotencia, todo suavemente. Esta forma de explicar historias, de cantarlas, es la manera en que Marina puede estar en cualquier parte cantando, en cualquier escenario, desde el más humilde hasta el más ostentoso, con un público que la conoce o que la ve por primera vez, sin alarmas, sin miedos, sinceramente, con su voz lo dice todo y este, es su mejor misterio y su gran valedor. Vamos a escuchar atentamente su nuevo disco en castellano, seguro que será completamente nuevo aunque nos sepamos de memoria las versiones que hizo en catalán.



¿Por qué ha hecho la versión en castellano de discos con canciones de Moustaki y canciones de la Resistencia?

Este es un disco que contiene cinco canciones de Moustaki y cinco de las canciones de la Resistencia, Moustaki lo hice hace ocho años y Canciones para la Resistencia hace cinco, es un trabajo muy lento, como si una escritora estuviera traduciendo su trabajo, porque no se trata sólo de adaptar las letras, que es muy difícil, y no sólo me he dejado asesorar sino que también he intentado buscar un sonido, he hecho nacer un disco nuevo, distinto, donde hay mucha más síntesis y donde las canciones, al haberlas cantado en directo durante tanto tiempo, tienen otros matices, las tengo más internalizadas. También hay una canción, “Y una rosa roja” que hago yo y también canto con Paco Ibáñez.



¿Ha tenido que trabajar como si estuviera ante un nuevo material?

Claro, para que nazca un disco nuevo hay que trabajar para que así sea, he intentado hacer nacer un disco nuevo, que no tiene nada que ver con los que tengo grabados, ni los arreglos, ni la interpretación, además, han pasado unos años que hacen que tenga otra percepción de estas canciones.



Podría haberse quedado cantando a Moustaki, estudiando a Moustaki y no lo ha hecho.

No, he hecho este disco, y citaré al poeta Neruda que cuando le dijeron” ¿Usted por qué escribe?” contestó “para quién lo necesite”, Hago este disco en castellano para quién lo necesite, y también en agradecimiento a la gente que las ha escuchado en catalán, además intento, en ese camino, hacer nuevos amigos, nuevas amigas, pero son canciones para quién las necesite, sin ninguna otra pretensión. Es un disco hecho muy humildemente, no tengo ninguna pretensión de hacer ningún alzamiento, ni ponerme ahora a hacer una carretera, no, las canciones están ahí, las dejo ahí, simplemente para quién las necesite



Con todo lo que está sucediendo en Catalunya parece que sea el disco apropiado para estos días

Ojalá, estas canciones de la Resistencia son canciones colectivas, hablan de un sufrimiento universal , son palabras colectivas para resistir dolor, rabia, ¿qué hace el cantante?, ¿qué hago yo en estos momentos?, para crear esperanza, para crear utopía, para abrir un horizonte, la música, las canciones, suavizan la tristeza de los tiempos que vivimos, intento que suavicen la tristeza, quién canta reparte este misterio, tengo la gran suerte de que la canción sea un lenguaje colectivo, es una cosa misteriosa cantar, por lo tanto intento que estas canciones recuperen y ayuden a suavizar la tristeza.



Nació como cantante en 1976, entrando ya en el posfranquismo ¿vivió la dureza de los “grises”?

Era la Transición, viví la dureza de los últimos años de la represión, en esos momentos nació la canción “El Lladre”, también lo tuve en cuenta en las primeras canciones populares transformadas con intenciones actuales, y, viví los últimos fusilamientos de Franco, y el garrote vil de Puig Antich, corrí delante de los grises como toda la gente de esa generación que estábamos empezando la vida y empezando la juventud, era un modo de pensar que salíamos de un túnel.



El túnel ha vuelto

Es distinto, yo soy una persona solidaria y siempre he creído en la fraternidad y también en el pluralismo ideológico, entre las personas y entre los pueblos y es lo que ahora deseo, crear esa fraternidad que la raíz de la palabra es fraterno que quiere decir hermano, pero también le puedo hablar de sororidad que también es la hermandad entre las mujeres. Creo que es muy importante volver a crear esta fraternidad, huyo de la palabra concordia, está demasiado cansada, siento que la palabra fraternidad y la palabra que le he dicho antes, sororidad, nos sirven para intentar que exista un pluralismo ideológico entre los pueblos y las personas, y el respeto mutuo.



Lleva en el mundo de la canción trabajando, muy duramente, durante más de 40 años

He hecho de todo, más de 23 discos, he abordado temas distintos, desde los clásicos catalanes hasta canciones de Navidad y de la Resistencia, pasando por poner música a todas las poetas del principio de la democracia, sólo mujeres porque era al principio del feminismo, he intentado abordar en estos años todos los temas que mi generación percibía, he intentado ser un signo del tiempo que en cada momento he vivido, el perfume del tiempo que he vivido, que mis canciones destilaran esto. No sé si lo he logrado, pero lo he intentado. También he hecho un camino con mi público.



Ha ido a cantar a países que estaban a punto de entrar en una guerra y a otros que acababan de salir de un conflicto bélico

Estuve en Sarajevo que estaba saliendo de una guerra, y en Iraq estuve unos días antes, sí, me ha tocado hacer esto, yo he querido hacerlo, cada cual hace lo que cree que tiene que hacer.



¿Ha buscado las ocasiones o le han llegado?

No lo sé, me las he encontrado, he sido testimonio de ello, como la suerte de haber conocido a Montserrat Roig que hace poco más de 38 años hizo que conociera a Neus Català, una mujer que representaba la olvidada entre los olvidados, después de la Guerra Civil apoyó la Resistencia en Francia y a consecuencia de esto fue deportada a un campo de exterminio, esto también me lo ha puesto la vida y doy gracias por ello porque, para mí, ha sido un privilegio. He conocido gente que no hubiera conocido si me hubiera dedicado a otro oficio.



Recientemente estuvo en París cantando en el homenaje del Ayuntamiento parisino que ha puesto el nombre de Neus Català a una calle de la capital francesa

Si, y el Ayuntamiento de París me ha obsequiado con una placa del mismo tamaño que la colocada en aquel boulevard, un trozo de ese boulevard es de Neus Catalá, eso es muy grande. Fue un acto muy sencillo, de muy pocas palabras, creo que buscaban que fuera un símbolo, no era un concierto, canté a capela “El Cant dels Ocells”, que Pau Casals dio a conocer por todo el mundo, empezando por las Naciones Unidas.



También cantó en el entierro de Francesc Boix, el fotógrafo de Mauthausen

Si, en el cementerio de Père-Lachaise, al lado de donde está enterrada la Callas, está al lado de Moustaki, es increíble como un hombre cuya tumba estaba destinada a desaparecer en el tiempo al estar en un pueblecito de la banlieu, fue conocido al ser trasladado a Père-Lachaise, a la tumba donde reposan todos los muertos de la Resistencia. Mujeres muy mayores lucharon durante mucho tiempo para que esto fuera posible, era o el olvido para siempre o estar allí dentro, una emoción muy grande. Fue muy difícil porque costó mucho encontrar, finalmente encontraron, unas sobrinas para poder contar con el permiso del traslado. Estas cosas, tan minuciosas, las explico porque me hacen vivir emociones. En aquel acto también estaba, Anne Hidalgo, alcaldesa de París.



En este disco, el tema de Moustaki ,“Le Meteque”, pasa a ser el Meteco, en castellano

Si, sorprendió que existiera en castellano, como sorprendió que existiera en catalán, meteco es aquel que es menos que un esclavo, después de un esclavo aún hay alguien peor, un meteco. Es la realidad de la vida, la vida es poliédrica, nos toca vivir eso, fui a Madrid a presentar este disco el mismo día de huelga en Catalunya, pocos días después de la sentencia, y ahora, con el traslado de Francisco Franco, ¿qué tengo que hacer?, ¿no hacer nada?, no, he de dar la cara, explicar y contar, porque creo en la pluralidad.



¿Cómo la recibieron en Madrid?

Muy bien, no tengo nada contra las personas, creo que hay muchas cosas, hay muchos conflictos que se retroalimentan y que funcionan en diferentes partidos políticos, benefician a partidos y estamos en campaña electoral, y esto lo agrava todo.



¿Hace dos años que en Catalunya estamos en campaña electoral?

No tengo esa respuesta, le puedo decir que en este disco he buscado la esencia, es el disco que he hecho con más libertad, ya no busco la excelencia, busco lo que deja la excelencia, los escollos de la excelencia, he intentado que tenga la esencia, está la canción “Bella Ciao”, que antes canté con el grupo Manel, y ahora la canto con mi amado Paco Ibáñez.



¿Ama mucho a Paco?

Siento que con él he aprendido lo que la escuela no me ha enseñado, no me enseñaron ni la generación del 27, ni el Siglo de Oro, igual que Raimon me enseñó Espriu y otros poetas, a los cantantes les debo también mucho, los cantantes y cantautores me enseñaron la esencia, me mostraron a poetas que en el colegio no me dieron a conocer.



Usted, es la segunda generación de los cantautores catalanes, Llach, Raimon, Serrat, María del Mar Bonet, Ovidi Montllor, etc., ¿hay una tercera?

Hay una tercera generación de jóvenes y una cuarta, creo que hay gente muy buena, sí, tanto en Catalunya como en el resto del Estado, es una lista infinita, hay personas, cantantes, que yo adoro que son terceras y cuartas generaciones, y grupos musicales, también.



Desde que comenzó ha cambiado todo. Ahora los discos, las actuaciones, llegan a través de las redes sociales, usted tiene casa de discos pero la mayoría de cantantes dan a conocer sus trabajos a través de Internet

La música, la cultura en general, no ha interesado mucho a los políticos, de ningún tipo, y las redes vienen a suplir esa falta de interés, las redes si se utilizan bien, son democracia pura, en este momento yo veo que, precisamente, los que más insultan son los políticos, lo hacen entre ellos a través de las redes y, además, lo hacen con palabras muy vulgares, podrían enseñarles, al menos, un vocabulario un poquito más elaborado, las redes son una ventana de grandes oportunidades, pero si se utiliza mal es algo que te hiela el corazón.



En Francia, aquí al lado, la cultura es fundamental

Allí tienen una tradición, ¿cuántos años hace que hay democracia en Francia?, ¿300 años?, nosotros somos una democracia muy reciente dentro de la historia, una gota en el tiempo, igual que en Berlín hay una gran tradición cultural, en toda Europa, en América, en Estados Unidos, la tradición del cantautor, del autor.



¿Conoce bien Latinoamérica, también allá tienen en cuenta la cultura?

Recuerdo que en Buenos Aires, la última vez que estuve, vi que en televisión había un canal sólo dedicado al tango, aquí sería imposible un canal sólo para música, en Francia tienen la cadena ARTE, y así estamos.



¿Cuándo presentará este disco en Catalunya?

De momento intentaré cantar un poco afuera, por otros países, por otros lugares, por otros continentes, ya que aquí, en Catalunya, esto ya lo he cantado, este disco lo he pensado para cantar en el resto del Estado, y en otras ciudades y países, también por Europa. Siempre he cantado, y canto mucho, en Catalunya, tengo un público maravilloso, está muy consolidado y además tengo que agradecerlo siempre, y espero que entiendan esta decisión de ahora que es simplemente, y como hacen los escritores y las personas del teatro, he trasladado esas mismas canciones que ya están en catalán desde hace años, al castellano, no traiciono nada, siento que no traiciono nada haciendo esto, espero que mi público lo entienda, no me ha abandonado nunca, es maravilloso.



¿Cuántas veces se ha acordado de su madre cuando la escuchaba cantando en casa?

No sólo recuerdo a mi madre, me acuerdo de las personas que he amado y que ya han muerto, esta vida te va llevando y vas abandonando cosas, la vida, la biología, está ahí, es un reloj implacable y pierdes amigos, personas con las que has convivido y has perdido personas que están a tu alrededor, eso es algo que cuesta mucho, pero es la biología yo también tengo este reloj, ¿no?, vamos a abandonar esta tierra, por tanto, si la vamos a abandonar, algo que creo olvidamos muy fácilmente, tenemos que buscar la fraternidad, como le decía antes y tenemos que buscar la sororidad y yo creo que sólo hablando podemos entendernos, esto lo digo en la canción “Y una rosa roja”, sólo hablando podemos entendernos, cuando ves que después de una guerra mundial se firmó un armisticio, se pusieron a hablar, todos se pusieron a hablar.