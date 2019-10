Cabify y United Way se unen para mejorar la empleabilidad juvenil a través de la música, la tecnología y las matemáticas Comunicae

miércoles, 23 de octubre de 2019, 15:56 h (CET) Esta iniciativa está desarrollada por la Asociación Colarte y la productora musical PROMT y contará con el apoyo y voluntarios de Cabify Mejorar la empleabilidad de los estudiantes de Formación Profesional Básica es el objetivo de proyecto “La música que nos mueve”, impulsado por United Way gracias al apoyo de de Cabify y la participación de voluntarios que trabajan en la compañía española de movilidad.



El proyecto, que completa y refuerza los cursos de FPB y Secundaria, a través de la música, y aplicando el uso de la tecnología y las matemáticas para desarrollar competencias en estas áreas, está desarrollado por la Asociación Colarte y la productora musical PROMPT. Esta última es la creadora de la metodología utilizada, orientada a conectar con nuevas opciones formativas y conocer el trabajo y formación necesaria que existe en cada uno de los tres bloques que incluye el proyecto: la producción musical, la sonorización de video y arte multimedia y la creación de podcast, programas de radio, anuncios, "youtuber" y otras vertientes multimedia.



En la primera entrega participarán más de 80 alumnos de Formación Profesional Básica y 3º y 4º ESO del colegio Salesianos Estrecho de Madrid. “El objetivo del proyecto -explica Marina Fuentes, CEO de United Way en España- es empoderar a estos estudiantes en otras áreas de conocimiento muy actuales, completar su horizonte formativo y mejorar su empleabilidad”.



Por su parte, Juan de Antonio, Fundador y CEO de Cabify, ha expresado que “este proyecto tiene una gran fuerza para empatizar con los alumnos y conseguir que se relacionen con la tecnología en entornos que les interesan. En Cabify estamos realmente orgullosos de poder ayudar a que esto ocurra y, personalmente, me hace especial ilusión que el proyecto arranque en el colegio Salesianos ya que fui alumno del centro, y soy consciente de que podemos marcar la diferencia para muchos jóvenes”.



Programación y talleres

El programa educativo está basado en talleres en los que, a través de la composición de música digital, se trabajan diversos campos: grabación, sonorización de videos y multimedia (videos y radio), composición y producción musical, técnicas de sonido y masterización.



Grabando podcasts, vídeos y pequeños programas de radio, sobre diversos temas (musicales, entrevistas, documentales) e introduciendo siempre la música, se trabajará, además de los aspectos técnicos, el uso de la voz, la dicción, las pausas, la dinámica, cómo se crea expectación… practicando técnicas que serán de gran valor en su futuro profesional, además de poner en evidencia que se puede crear arte aplicando la técnica/ciencia.



Los talleres, que contarán con el apoyo de voluntarios empleados de Cabify, abordarán también el trabajo del productor multimedia, descubrirán los procesos y las necesidades que rodean la creación de cualquier producción multimedia que se escucha a diario (programa de radio, podcast, video-clip, música digital…). A través del trabajo en equipo y haciendo uso de las nuevas tecnologías, el alumnado pondrá a prueba su creatividad y practicará la escucha activa para potenciar el desarrollo de su criterio musical.



A lo largo del curso se tratarán también, los aspectos legales y las posibilidades que la producción musical puede suponer en cuanto a nuevos modelos de negocio y de trabajo, cómo montar una marca o como convertirse en un profesional de la creación musical.

