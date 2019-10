Ignacio Ríos Guzmán publica un libro que ayuda a tomar 'El impulso' para cumplir nuevas metas Comunicae

miércoles, 23 de octubre de 2019, 15:32 h (CET) Esta breve obra es el aliento que todo aquel que quiere emprender precisa para ponerse en acción y superar los miedos Ignacio Ríos Guzmán, natural de Chile y emprendedor de nacimiento, ha publicado en El impulso parte de su experiencia vital y profesional a fin de compartir con sus lectores el valor necesario para luchar siempre por sus sueños. Aunque laboral, la perspectiva de este libro es también vital: todo es un camino, posiblemente duro, que hay que recorrer para acceder a una serie de recompensas.

"Qué mejor manera que contar mis propias vivencias para motivar a otros. Yo soy un emprendedor común y corriente que trabaja día a día por sus sueños, por eso espero que en mis palabras encuentren el impulso que muchas veces se necesita para atreverse a comenzar eso que tanto anhelamos".

El impulso es la historia de un chico joven cargado de sueños y metas, que siempre tuvo la voluntad clara de cumplirlos. A lo largo de las páginas el lector entenderá que este joven no se convierte en emprendedor, si no que la semilla de emprender ya estaba en él desde el principio. Únicamente necesitaba encontrar el momento y el valor suficiente para enfrentarse a obstáculos e ir trazándose a sí mismo como persona.

Precisamente es el trabajo, el mundo laboral, uno de los factores que, según Ignacio Ríos, permite a las personas desarrollar sus capacidades y sus emociones. No es, en este sentido, el trabajo una circunstancia negativa en sus vidas, sino positiva: un espacio lleno de posibilidades.

"[…] en El impulso te invito a que te centres siempre en lo positivo y que pases a la acción, animándote a que entiendas que lo peor no está en lo que pueda pasar, sino en privarte de hacer lo que tu alma quiere".

Desde este punto de vista, se entiende que el autor proponga afrontar la llamada del emprendimiento desde el valor y la energía, sorteando el miedo. El miedo obstaculiza e impide avanzar. Desde la humildad, hace reflexionar a sus lectores de la soledad, las dudas y la incertidumbre a la que se enfrenta el emprendedor en un siglo vertiginoso. Pero también de los méritos, del esfuerzo, de la voluntad que conduce al éxito.

"Creo efectivamente que hay un equilibrio en la vida y que si vas haciendo las cosas bien la vida te recompensará. Siempre existe la manera correcta de hacer las cosas y hacerlo así te lleva a la tranquilidad interior que necesitas para afrontar tu camino".

Con un estilo transparente y solidario, Ignacio Ríos abre la puerta a su propia vida para ayudar a los demás. No hay en esta obra una intención literaria, tampoco doctrinal. Por ello el lenguaje, la disposición del contenido y los ejemplos están construidos para acercar al lector, no para alejarlo.

Para todos aquellos que estén pensando emprender, pero que no quieran una guía, ni un método. Para esos otros que lo único que desean es que otra persona le cuente su experiencia, desde la cercanía, y así abstraerse y hacerse sus propias reflexiones. Entonces El impulso es su nueva lectura.

