Riot Games anuncia varias activaciones para celebrar Worlds 2019 en el Palacio Vistalegre

miércoles, 23 de octubre de 2019, 13:07 h (CET) Tendrán lugar en una zona del recinto que abrirá sus puertas de 10:00 a 11:30 durante los dos fines de semana de competición (26/27 de octubre y 2/3 de noviembre). La Copa del Invocador, influencers y cosplayers estarán presentes para hacerse fotos con los fans Ya se conocen a los ocho equipos que estarán en el Palacio Vistalegre de Madrid para disputar los cuartos de final de Worlds 2019, los días 26 y 27 de octubre, y que pelearán por estar en las semifinales del 2 y 3 de noviembre en el mismo recinto. Se trata de una cita histórica para Europa, que contará con sus tres representantes en la fase de cuartos por primera vez en la historia.

Además del espectáculo de los equipos, Riot Games ha preparado una zona con varias actividades para los asistentes al evento en el Palacio Vistalegre. La zona abrirá a las 10:00 y cerrará a las 11:30, media hora antes de que empiecen los partidos. Hay que tener en cuenta que el aforo es limitado y se controlarán los accesos.

Como viene siendo habitual en los eventos de Riot, habrá una zona con marcos de la pantalla de carga de League of Legends para que los invocadores puedan hacerse fotografías simulando ser sus campeones favoritos.

Por otro lado, tendrán la oportunidad de fotografiarse con la Copa del Invocador de Worlds. El trofeo más importante de las competiciones de League of Legends estará expuesto y los asistentes podrán saber lo que se siente al estar tan cerca de su imponente presencia. Porque con sus 32 kilos de peso y sus 70 cm de altura es uno de los trofeos más grandes del mundo, diseñado por los orfebres de Thomas Lyte, con amplia experiencia en el diseño de galardones deportivos. Este año además, durante las finales en París, se presentará en la impresionante custodia diseñada por la firma francesa Louis Vuitton.

Gracias a la colaboración de Orange como patrocinador nacional de Worlds 2019, habrá un fotomatón del que se llevarán un bonito recuerdo del evento. En él podrán sacarse fotos con el trofeo y los influencers y cosplayers que acudirán a la Fun Zone. Será un buen momento para que los fans conozcan a varios de sus ídolos en persona.

Algunos de los influencers que estarán allí serán: Alexelcapo (en semifinales), Felipez (en cuartos y semis), CooLifeGame (en cuartos y semis), Ethieen (en semifinales) y muchos más. Un total de 28 influencers de la comunidad de League of Legends estarán en la Fun Zone en los dos fines de semana de competición. Se confirmarán todos los presentes en las redes sociales de League of Legends España.

Por último, Vistalegre contará con una tienda de merchandising con una gran variedad de artículos de League of Legends y de la temática de Worlds 2019.

En definitiva, Worlds 2019 llega al Palacio Vistalegre de Madrid en una semana y Riot Games sigue ultimando los detalles para que sea una experiencia inolvidable para todos los invocadores que acudan al recinto.

Más información en https://eu.lolesports.com/es.

