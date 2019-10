Depau inaugura nuevo almacén de 4.500 m2 en su convención de 2019 Comunicae

miércoles, 23 de octubre de 2019, 10:32 h (CET) El evento de Depau Sistemas ha destacado tanto por la cantidad como por la calidad de los asistentes que no han querido perderse el espectacular fin de semana que el mayorista murciano les tenía preparado con motivo de la inauguración de sus nuevas instalaciones Del 11 al 13 de Octubre en el Thalasia Costa de Murcia se llevó a cabo la convención anual de Depau Sistemas donde los asistentes han podido disfrutar de un Show Room de 1000 m2. Además, y de forma simultanea a la realización del Show Room, se llevaron a cabo diferentes charlas de contenido específico sobre nuevas tecnologías, proyectos de comercialización, herramientas de venta y otra serie de temas que tuvieron una gran acogida entre los asistentes.

Un año más se ha batido el record de asistencia al evento tanto de clientes como de fabricantes, contando este año en la convención con 34 marcas líderes del sector: Lenovo, Samsung, Toshiba, Trust, ASUS, Kaspersky, HP, Iglux, Intel, SanDisk, CyberPower, Canon, Western Digital, Lanberg, SPC, Philips, AOC, Wiko, Epson, Tenda, Aisens, Salicru, NGS, Tacens, Spirit Of Gamer, Mars Gaming, Logitech, LG, Hiditec, Sunstech, Medion, Karkemis, Subblim y Aerocool. Lo que confirma la apuesta del sector en Depau como mayorista de informática y tecnología.

Entre las diferentes novedades que se presentaron lo que más llamó la atención fue el portátil HP OMEN X2S que integra dos pantallas en el mismo chasis; una pequeña en la parte superior del teclado y la habitual. Funciona como un monitor externo en modo “extender escritorio” y se considera verdaderamente útil. Además este portátil incorpora un sistema de discos duros SSD con tecnología NVME en Raid 0 lo que hace que sea realmente rápido en la gestión de información.

En el evento anual de Depau los clientes establecieron relación directa con los distintos fabricantes, mejorando de esta forma el conocimiento y la confianza en las marcas que acudieron a la convención del mayorista de tecnología. Además, los asistentes obtuvieron gran cantidad de regalos, descuentos, ofertas exclusivas y pudieron conocer de primera mano como se enfocarán las estrategias comerciales para la época de más ventas del año que se inicia con el Black Friday y se mantiene hasta pasados los Reyes Magos.

Pero el plato fuerte del evento de este año se reservaba para la tarde y noche del sábado cuando ante unas 550 personas se realizó el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de Depau Sistemas.

Los clientes pudieron pasear por los 4.500 m2 del nuevo almacen que multiplica por tres la capacidad logística del mayorista, comprobando por si mismos que ya se encuentra prácticamente lleno de material y a pleno rendimiento.

Tras la inauguración el broche a un fin de semana espectacular lo puso una cena-fiesta para los 550 invitados en Trips Summer Club una de las mejores salas de eventos de la Región de Murcia donde se pudo disfrutar de una cena cocktail con música en directo, efectos especiales e incluso el sorteo de un fantástico crucero.

Sin duda este año Depau ha organizado el mejor evento de su historia, y sólo queda esperar al próximo año para descubrir como volverá a sorprender en 2020, año de su 25 aniversario.

