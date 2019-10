Adultos mayores: consejos para promover su salud y bienestar

La salud emocional es tan importante como la física. Por eso, cuando de bienestar hablamos nos referimos a mucho más que realizarse los chequeos médicos de salud recomendados. Se trata de llevar un estilo de vida saludable y alegre durante toda la vida.



1. Mantener las relaciones personales al día Diversos estudios han comprobado que los vínculos sociales son uno de los principales componentes de la felicidad de las personas. Por eso, sostenerlos a lo largo de los años y mantenerlos cuando somos mayores es uno de los grandes tesoros que nos ayudará a vivir con plenitud. No olvides que los bienes materiales van y vienen, pero las amistades, el cariño y las relaciones familiares son lo que realmente llena el corazón. Cuídalos, respétalos y aliméntalos a lo largo de tu vida.



2. Actividades, cursos y más Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Una excelente idea es mantener nuestro intelecto activo para seguir estimulando el cerebro y nuestra capacidad cognitiva. Puedes inscribirte en cursos, talleres o cualquier tipo de actividad que sea de tu interés. Es importante considerar que a partir de cierta edad comienza a producirse un declive cognitivo y contrarrestarlo depende de cada uno. Existen diversas formas de estimular esta área a través de juegos, actividades, cursos y lecturas.



3. ¿Te divierte? ¡Hazlo! ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden pasarla bien? ¿Eres aficionado al baile? ¿Te divierte cantar? ¿Eres amante del teatro? Pues no pienses más: busca cuáles son esas actividades que te hacen sonreir y practícalas con frecuencia. Reír tiene grandes beneficios para la salud: funciona como antidepresivo, reduce el estrés y la ansiedad, refuerza el sistema inmunológico, reduce la sensación de dolor, entre muchos otros efectos positivos.



4. Contrata un seguro de salud La tranquilidad de sentirnos asegurados ante cualquier imprevisto de salud tiene un enorme valor. Hay diversas empresas que ofrecen este tipo de servicios, como el seguro de salud La Positiva, que incluye dentro de su póliza con costos realmente accesibles una amplia red de clínicas con crédito hospitalario y ambulatorio en todo el país. Podrás acceder además al programa de delivery de medicamentos, médico a domicilio, ambulancia sin copago y coaseguro al 100%, además de una medición de vista anual.



5. ¡A moverse! Con frecuencia los adultos mayores llevan una vida sedentaria. Por supuesto que a medida que pasan los años hay ciertas limitaciones físicas ineludibles, pero dentro de las posibilidades de cada uno siempre es recomendable estimular el aspecto físico. Salir a caminar, ir a hacer las compras, tomar aire y hacer ejercicios aptos según la contextura física pueden marcar una diferencia real en nuestra forma de afrontar la vida.



6. Define objetivos y busca cumplirlos Proyectar no es solo para los más jóvenes. Tener objetivos en mente funciona como una especie de guía y nos da razones para seguir hacia adelante con convicción. No importa qué tan lejana o grande sea esa meta, solo se trata de encontrar aquello que nos hace felices y trabajar para cumplirlo. ¿Quieres viajar? ¿Caminar más? ¿Practicar alguna nueva actividad? ¿Leer un libro? ¡Comienza hoy!



7. Positivismo, siempre Enfócate en todo aquello que seas capaz de hacer y no en lo que no puedes. Muchas personas se lamentan por ya no poder realizar ciertas actividades como causa del paso de los años y las limitaciones físicas pero para poder seguir adelante con entusiasmo lo recomendable es adaptarse a los nuevos contextos y sacar el máximo provecho de todo aquello que está en nuestras manos. ¿No puedes correr? ¡Camina! Pero siempre continúa hacia adelante. Ahora que has repasado todos estos consejos ya puedes armar tu lista de actividades, planes y objetivos para llevar a cabo. Ser feliz no depende del resto de las personas ni de la edad, solo está dentro de uno y de la voluntad personal para convertirnos en aquellas personas que realmente queremos ser.