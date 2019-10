Casaktua.com regala los gastos de notaría de más de 1.000 inmuebles Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 17:51 h (CET) Según el V estudio de Casaktua.com, el nivel de conocimiento de los españoles con respecto a los costes asociados a la compraventa es de un 5,8 sobre 10, un aprobado raspado que refleja el desconocimiento de los gastos "extras" que supone la adquisición de una vivienda. Una de las principales partidas a afrontar son los servicios de notaría, gasto que el portal inmobiliario elimina en una selección de inmuebles Según el V estudio de Casaktua.com, el nivel de conocimiento de los españoles con respecto a los gastos asociados que hay que pagar derivados de la compra es de un 5,8 sobre 10. Las razones principales de este desconocimiento es que muchos de los futuros compradores confunden los costes derivados de la contratación de la hipoteca con los gastos que acarrea la propia compraventa, y que no están al corriente de quién debe hacerse cargo de los pagos. El portal inmobiliario Casaktua.com, explica cuáles son y cómo calcularlos:

Impuestos: Si es una vivienda de segunda mano, el tributo correspondiente es el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales). La cuantía depende de cada región y el porcentaje suele corresponderse con el 6%- 10% del coste del inmueble. Si se trata de una vivienda de nueva construcción, el impuesto más importante es el IVA, que asciende al 10% (6,5% en Canarias). A este hay que añadir el IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), que dependerá del tipo de gravamen que haya establecido cada comunidad.

Notaría: Varía en función del precio de la propiedad, extensión de la escritura, de si también se adquieren otros inmuebles (garajes, trasteros…) o de la cantidad de titulares. Se derivan de los honorarios correspondientes a las gestiones previas a la compraventa (contrato de arras), y a la elevación a escritura pública del acuerdo de transacción del inmueble.

Registro de la Propiedad: Una vez realizada la escritura pública, se debe inscribir en el Registro de la Propiedad. Por ley, el coste derivado de este proceso no podrá superar el 1% del precio de la vivienda. La media se sitúa en torno a los 500€.

Para ayudar al futuro comprador y ahorrarle parte de estos gastos asociados, Casaktua.com pone en marcha la sexta edición de su campaña “Gastos de notaría gratis en la compraventa”. A través de esta promoción, el portal inmobiliario se hace cargo de los costes del notario derivados de la compraventa de más de 1.000 inmuebles distribuidos por todo el territorio español.

Los honorarios de notaría están regulados por el Estado y el coste del servicio depende del precio del inmueble. No obstante, suelen rondar los 500€-1.000€. Ahora, gracias a Casaktua.com, todos aquellos interesados en adquirir alguno de los inmuebles seleccionados -viviendas en su mayoría- estarán exentos de abonar este desembolso hasta un importe de 1.500 euros.

En concreto, la campaña incluye pisos y chalés con una superficie media 105 m2, 3 habitaciones de promedio y 92.100 € de precio medio. El coste aproximado de los gastos notariales de una compraventa con estas características sería de 850 euros, aproximadamente.

Estas viviendas se encuentran ubicadas, principalmente, en Andalucía (200 inmuebles y 79.100€ de coste promedio), Cataluña (100/113.200€), Comunidad Valenciana (100/84.300€), Castilla- La Mancha (50/90.100€), Castilla y León (50/69.500€), Islas Canarias (30/124.200€), Aragón (30/89.800€), Comunidad de Madrid (20/160.200€), Galicia (20/84.800€) y Murcia (20/67.300€).

Junto a los inmuebles residenciales, la promoción de Casaktua.com también se hace cargo de los gastos notariales por la compraventa de garajes, con un precio medio de 9.000€, locales (89.800€) y suelos (29.300€), además de otro tipo de activos como naves o trasteros.

