Cómo mantener la seguridad en el hogar, según Cerrajeros Madrid 24h

martes, 22 de octubre de 2019, 17:30 h (CET) Mantener una buena seguridad en el hogar es imprescindible tanto si se está en casa como en momentos en los que los propietarios se ausenten. Cerrajeros Madrid 24h, líderes del sector de la cerrajería urgente en Madrid, desvelan las principales medidas de seguridad preventiva que se deben adoptar Sufrir un robo en casa no es algo que resulte del agrado de nadie, como es obvio. Además, es un hecho que los ladrones no descansan y que nadie está libre de sufrir al menos el intento de entrar en casa. A veces incluso con los ocupantes dentro, con lo cual la sensación de inseguridad es aún mayor.

Por ello, es importante mantener la seguridad en casa, y hay algunos consejos prácticos que se pueden seguir para conseguirlo. Desde https://www.cerrajeros-madrid24.es/ dan algunas pautas para poder estar más tranquilos tanto si se está en casa como si se deja sola durante horas, días o semanas.

Todo bien cerrado

Cuando se sale del domicilio, no hay que olvidar cerrar las puertas y las ventanas aunque se viva en un piso alto. Algunas veces los ladrones aprovechan para saltar de una casa a otra, y una rendija en una ventana es toda una invitación.

La puerta debe estar cerrada con llave, no solo el resbalón. Aunque es un dispositivo de bloqueo que impide que la puerta se abra sola, según los expertos con un poco de pericia es muy fácil de abrir. En cambio, si tiene varias vueltas de llave habrá que dedicarle más tiempo y hacer un poco más de ruido, con lo que un ladrón tratará de buscar otro objetivo más fácil.

Evitar dar la sensación de que la casa está vacía

Si el propietario se va de vacaciones o sale a pasar un fin de semana fuera, debe no cortar la luz del todo. Así, cuando alguien toque el timbre sonará, y no parecerá que la casa está vacía. En cambio, si al tocar hay un silencio sepulcral, se está lanzando el mensaje de que la casa se encuentra vacía, y de que lo va a estar durante un tiempo.

No anunciar que se va

Loa ladrones son muy curiosos y pacientes, y suelen visitar las redes sociales o escuchar conversaciones ajenas en busca de objetivos. En cerrajeros-madrid24.es recomiendan no publicar fotografías mientras se está de viaje, ni comentar a todo el mundo que se tiene la intención de tomarse unas vacaciones. Así se evita que a la vuelta del viaje haya una desagradable sorpresa.

Instalar un cerrojo

Añadir un nuevo elemento de seguridad es una buena medida para mantener la casa más segura. Un cerrojo es muy efectivo, ya que al doblar el número de elementos que mantiene la puerta cerrada, un ladrón tendrá que invertir el doble de tiempo en tratar de abrirla y como norma general no estará por la labor.

Actualizar las cerraduras

Hay quien piensa que una cerradura es para toda la vida, aunque lo cierto es que los ladrones actualizan sus métodos y desarrollan herramientas que con el tiempo les permiten abrir con facilidad las cerraduras más antiguas, por muy buenas que sean. Por ello, cerrajeros-madrid24 también recomienda echar un vistazo a la antigüedad de la cerradura de la puerta, y si tiene más de 15 años, estudiar la posibilidad de instalar una nueva.

Algunos modelos de cerradura fueron muy resistentes hace tiempo, pero métodos como el bumping los convierten en vulnerables. Lo mejor es consultar con un cerrajero experto para mantener la seguridad del domicilio en el máximo nivel posible.

