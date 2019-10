Arranca la campaña de becas de iEduex para estudiar en USA en 2020 Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 16:54 h (CET) La agencia de idiomas en el extranjero, que acaba de renovar su web y de ampliar su oferta en Canadá cubriendo un total de 60 distritos, acaba de abrir la convocatoria de 2020 para solicitar una beca para estudiar en USA "Comenzamos esta nueva campaña de becas para estudiar en USA motivados por el increíble éxito de las pasadas ediciones, en las que cientos de alumnos de entre 14 y 18 años tuvieron la oportunidad de reducir los gastos de Visado, Matriculación y Alojamiento en el Programa Oficial de Intercambio de Los Estados con un Visado de Estudiante J1", afirma Daniel Ortega.

Aprovechando esta nueva convocatoria de las becas iEduex 2020 para estudiar en Estados Unidos, la agencia de idiomas, miembro oficial de la Cámara de Comercio de Canadá y Socio de la Cámara de Comercio de EEUU, acaba de renovar su web con el objetivo de ofrecer a sus clientes y usuarios una experiencia más cómoda, eficiente y visualmente más atractiva.

Un avance que sin duda agradecerán padres y alumnos por igual, ya que según afirma Pablo Ortega, hermano de Daniel, "los cambios han ido acorde a las necesidades de nuestros clientes y usuarios en aras de ofrecerles un sitio web en el que puedan navegar con mayor facilidad y comodidad, y en el que los contenidos sean capaces de exponer de forma clara, transparente y concisa toda la información que necesitan para solicitar información sobre nuestras becas y programas para estudiar en el extranjero".

iEduex, además, acaba de ampliar su oferta de centros escolares para estudiar en Canadá, alcanzando una cobertura de 60 distritos dentro de uno de los países más prestigiosos del mundo en lo que respecta a la calidad de su educación y centros educativos.

"Canadá es uno de nuestros pilares más fundamentales de nuestra agencia de idiomas en el extranjero, no sólo por la calidad de la formación que ofrece, sino también por la seriedad y profesionalidad del equipo docente y gerente de cada uno de sus centros escolares. Estamos muy orgullosos de haber ampliado nuestra oferta en este país, y esperamos que este avance contribuya a motivar a nuevos alumnos a decantarse por esta fantástica opción para estudiar un curso escolar fuera de España", explica Daniel Ortega.

En lo que respecta a las becas para estudiar un año escolar en Estados Unidos, están dirigidas a estudiantes de secundaria de 14 a 18 años que muestren madurez y deseo por conocer la cultura americana a través del Programa Oficial de Intercambio de los Estados Unidos.

"Se trata de una oportunidad única para aprender inglés en un entorno completamente nativo, una experiencia tan educativa como enriquecedora para nuestros estudiantes en todos los sentidos. Además, estamos especialmente satisfechos de que nuestra convocatoria de este año englobe un total de 150 plazas", mantiene Pablo Ortega.

Cualquier alumno que cumpla los requisitos que se mencionan en la convocatoria tiene hasta el 1 de junio de 2020 para reservar su beca. No obstante, según afirman los responsables de iEduex, "las plazas suelen agotarse a las pocas semanas de lanzarse cada convocatoria, de manera que los interesados en estudiar un curso escolar en Estados Unidos no tendrán demasiado tiempo para decidirse. Como siempre, todo el equipo de iEduex estará a su entera disposición para asesorarles en torno a cualquier duda o cuestión que les pudiera surgir".

https://ieduex.com/

