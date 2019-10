Global Software Architecture Summit 2019: El nuevo evento de arquitectura de software se estrena con éxito

Más de 200 arquitectos de software de empresas tan importantes del sector como: Thoughtworks, Doctoralia, Xing, Vista Print, Oracle Netsuite, Everis, TopTal, MrWonderful, Farfetch, Privalia, Worldsensing, Grifols, Voxel group, Roche, Wallapop, Talentry, Adevinta, Allianz, Lidl, N26, Lufthansa, PromoFarma, Notime, Hosco, Habitissimo, HP, Japan Tobacco International o el Ayuntamiento de Barcelona se presentaron para celebrar esta cumbre Después de muchos meses de preparación y anticipación, el pasado 10 de Octubre por fin tuvo lugar la primera edición del Global Software Architecture Summiten Barcelona, con un balance final muy positivo. Fueron 12 horas de ponencias, debates y panel discussions centrados en la arquitectura de software y con la presencia de algunos de los ingenieros y desarrolladores de software más prestigiosos del panorama internacional.

Ponencias técnicas y debates apasionantes

Sin duda, el principal reclamo que llevó a todos estos profesionales a acudir al GSAS fueron las ponencias y los debates. Los asistentes disfrutaron de 4 ponencias principales: George Fairbanks inició la jornada con su charla “Code is your partner in thought”, en la que compartió sus reflexiones sobre diseño contínuo, legacy code y más. Le siguió Len Bass, uno de los grandes pioneros del desarrollo de software, con su ponencia sobre los principios, procesos y herramientas que todo buen arquitecto de software debe conocer. Mark Richards hizo una disertación sobre “pensar cómo un arquitecto” en la que fue una de las charlas más celebradas de la jornada, y Ian Gorton compartió el análisis de los resultados de varios experimentos que realizó con un grupo de estudiantes suyos.

También fueron cuatro los debates y panel discussions: En el primero de ellos, Ian Gorton, Eoin Woods y Michael Feathers discutieron sobre la evolución de la arquitectura de software, moderado por Álvaro García, quien también moderó el debate sobre prácticas efectivas de arquitectura, en el que participaron Eoin Woods, Sandro Mancuso, George Fairbanks, Juan Manuel Serrano y Carlos Blé. Jakub Marchwicki fue el encargado de moderar el debate entre David Farley, Mark Richards, Len Bass y Christian Ciceri sobre patrones de arquitectura reactiva, y la jornada terminó con una discusión acerca de elegir el estilo adecuado de arquitectura, regulado por Christian Cotes y que contó con la participación de Viktor Farcic, Ana-Maria Mihalceanu y Álex Soto.

Sponsors & Organización: Los “culpables” del éxito

Apiumhub es el principal instigador detrás de este proyecto. Evgeny Predein, ceo y fundador de esta empresa de Barcelona especializada en desarrollo de software, es quien tuvo la idea de realizar una cumbre en la que se pusiera el foco y la atención en la arquitectura de software, y donde acudieran las figuras más influyentes y pioneras del sector para marcar la dirección de este mundillo. Apium Academy es la otra entidad que más peso ha tenido en este evento. Esta academia de cursos y workshops de programación ya ha creado un par de talleres con algunos de los ponentes de esta edición del GSAS, y ya tienen algunos más en camino.

Por su parte, Autentia, uno de los cuatro bronze sponsors del evento, se encargó de realizar el streaming de las charlas y debates, de entrevistar a los principales ponentes. Docplanner, Farfetch y ekon fueron los otros sponsors que dieron su apoyo este evento y lo hicieron posible, aunque no fueron los únicos; medios y entidades como el Cercle Tecnològic de Catalunya, Barcelona Tech City, Women Techmakers, Comunicae y un largo etcétera de colaboradores pusieron su granito de arena para que esta primera edición del Global Software Architecture Summit fuera un éxito.

GSAS 2019: Conclusiones y camino al 2020

Tras una larga jornada en la que se juntaron profesionales de Rusia, Polonia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Ucrania, Lituania, Portugal, Suiza, Bielorrusia y, por supuesto, España, no podían faltar las cervezas y charlas distendidas de fin de fiesta, y es precisamente allí donde se empezó a recolectar el feedback para gestar la siguiente edición del GSAS. Una segunda edición más grande y ambiciosa, en la que de bien seguro repetirán algunos de los ponentes, que seguramente abandonará el formato de jornada única para pasar a durar varios días, que contará con más ponencias y debates, sí, pero también con workshops técnicos y muchas sorpresas más que se irán anunciando progresivamente a lo largo de los siguientes meses.