creativialab se transforma como agencia de marketing activista apoyando el Pacto Mundial de la ONU

martes, 22 de octubre de 2019, 16:43 h (CET) creativialab implementará los principios del Pacto Mundial en las áreas de derechos humanos, estándares, medio ambiente, lucha contra la corrupción y medirá los resultados obtenidos y el impacto generado. Renace una creativialab más fuerte, más coherente, más sostenible, para trabajar y realizar proyectos, campañas y acciones más relevantes y de mayor impacto social, medioambiental y emocional El 25 de septiembre, en el quinto aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y quinto aniversario también de creativialab , la agencia de marketing que lleva años apostando por la sostenibilidad, da un paso más apoyando el Pacto Mundial de la ONU.

Impulsando la sostenibilidad

creativialab se compromete a hacer del Pacto Mundial y sus principios parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de la compañía. Así como involucrarse en proyectos, campañas y acciones que contribuyan a los objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La agencia trabajará para que sus proyectos y campañas se alineen en pro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), analizándolos e incorporándolos en cada proyecto de la mano de sus clientes, para definir objetivos y generar mayor impacto social, medioambiental y emocional.

Motor del cambio

“La clave estaba por tanto en redefinir nuestro PROPÓSITO como empresa. Queremos ser algo más que una agencia de marketing innovadora y creativa que pone cada día toda la pasión en los proyectos que hace. Queremos ir más allá, demostrar que el marketing también puede contribuir a hacer un mundo mejor, a generar un impacto positivo en las personas y su entorno. Queremos ser Motor de Cambio.

Y, sobre todo, ayudaremos a las marcas a identificar, comunicar y activar su PROPÓSITO, y sí, lo haremos soñando, conceptualizando e implementando campañas creativas, disruptivas, locas, divertidas, retadoras y que generen impacto emocional, social y medioambiental”,comenta Raúl Ciprés, CEO & Founder.

Una transformación que aflorará una parte del ADN de creativialab, que, aunque siempre ha estado presente, ahora resaltará con más fuerza para dotar de más valor y sentido todos sus proyectos y know how trabajando con las marcas desde la visión estratégica.

