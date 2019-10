Piscinas Lara explica ‘cómo mantener la piscina después del verano’ Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 16:10 h (CET) La tienda online líder en productos y accesorios para la piscina, explican como realizar el mantenimiento después del verano de la piscina El fin del verano no exime a una piscina de tener que llevar a cabo su mantenimiento. Se trata de un mantenimiento diferente al del verano, pero que es necesario para poder disfrutar el año que viene de la piscina en buenas condiciones, en Piscinas Lara, explican como.

Limpiar completamente la piscina

En primer lugar, lo primero que hay que hacer es limpiar por completo la piscina. Para este proceso de limpieza se debe de cepillar las paredes y vaciar el skimmer. De esta forma, la piscina quedará sin suciedad durante el resto del año.

Cuidado con las heladas

Otro de los aspectos que hay que tener en consideración, son las heladas. De no ser precavidos con estas, pueden estropear la piscina. Para estar prevenido, lo mejor es utilizar anticongelantes en las tuberías de la misma, así como en los skimmers y las líneas de enchufe.

Además, resulta especialmente útil dejar algún flotador en la piscina o alguna garrafa con agua a la mitad en la superficie, para evitar que las heladas acaben agrietando las paredes.

Preparar la piscina con productos específicos

De la misma forma que durante la época de baño se utilizan productos como el cloro, en la época en la que no se utiliza la piscina, también es recomendado utilizar otra clase de productos.

Hay una gran cantidad de productos para piscinas diseñados para el invierno, con los que se puede reducir el coste de puesta en marcha para el próximo verano, por lo que resulta conveniente utilizarlos.

Por último, deja el PH del agua equilibrado para que se mantenga así durante el resto del año.

Cubrir la piscina con una lona

Ahora que se tiene la piscina limpia, el agua libre de agentes, con los productos apropiados echados, el PH equilibrado y todo lo necesario para que no se congele, lo mejor es cubrir la piscina con una lona.

Con esto, ayuda a que el agua llegue en mejores condiciones al próximo verano y que por supuesto, no se contamine con la caída de ningún agente del exterior, estando por lo tanto, mucho más limpia.

