PROCAM SCA obté el segell de norma de qualitat de la consultoria de gestió estratègica CEDEC

PROCAM SCA és una cooperativa andalusa que centra la seva activitat principal en la manipulació i la comercialització de productes subtropicals i hortícoles. Ubicada a Motril (Granada), la societat es va fundar l'any 1983 gràcies a l'associació de diversos productors de la zona amb plantacions importants d'alvocats i xirimoies Des de la seva fundació, l'empresa ha mantingut una trajectòria ascendent, fet que li ha permès ampliar l'oferta comercial amb la incorporació de productes hortícoles com el tomàquet, el cogombre o el carabassó, i amb la creació, el 2007, d'una nova línia de producció, envasament i comercialització de productes d'agricultura ecològica, amb diverses hectàrees pròpies tant de conreu en hivernacle com de conreus subtropicals, amb la qual cosa ha assolit una producció de més de 15.000 tones anuals.

Actualment PROCAM disposa de 6.000 m2 d'instal·lacions per a la recepció, la manipulació i l'expedició de productes, a més d'una central de manipulació tecnològicament avançada i adaptada a les necessitats dels clients, amb una àmplia varietat de recursos i maquinària pròpia, des d'on distribueix els seus productes a tota la Unió Europea, amb Alemanya, França, Espanya i el Regne Unit com a mercats destinataris principals.

PROCAM afronta el futur amb les màximes garanties d'èxit. Recentment, l'empresa ha obtingut el certificat de compliment de la “NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL” en les àrees d'estratègia comercial i màrqueting operacional que atorga la consultora d'organització estratègica per a empreses familiars CEDEC després de fer-hi una intervenció i una nova avaluació.

Amb aquest segell de qualitat acabat d’atorgar, CEDEC acredita el compliment estricte de les normes i els estàndards de qualitat, distingeix l’empresa PROCAM i en garanteix la solidesa empresarial en aquests àmbits.

A més, l'empresa està certificada amb tots els protocols necessaris que garanteixen la màxima qualitat i seguretat alimentàries, així com la traçabilitat dels seus productes per garantir la identificació del producte des del camp fins al consumidor final.

Tots aquests certificats estan orientats a l'objectiu de PROCAM de buscar la màxima satisfacció dels clients mitjançant la implementació de tècniques que millorin el conreu dels seus aliments d'una manera ecològica, sostenible i amb el màxim valor afegit als seus productes.

Col·laboració amb CEDEC, S.A.

PROCAM S.C.A col·labora des de desembre del 2014 amb la consultoria d’organització estratègica empresarial CEDEC capdavantera en gestió, direcció i organització d’empreses familiars des del 1965.

La millora en la seva Estratègia Comercial i Màrqueting Operacional van ser les àrees d’actuació en las quals PROCAM i CEDEC van col·laborar per assolir les màximes quotes de Excel·lència Empresarial, qualitat en el servei i el progres i desenvolupament del seu mercat.

Informació sobre CEDEC

CEDEC és la consultoria d’organització estratègica líder a Europa en gestió, direcció i organització d’empreses familiars des de l’any 1965. La seva finalitat és posar a l'abast de les empreses els sistemes d'organització que els resultin més eficients, a fi d'optimitzar-ne els resultats empresarials per assolir i treballar junts cap a la consecució de l'Excel·lència Empresarial.

El seu factor diferencial recau en la seva contrastada metodologia de treball. CEDEC treballa amb i per els empresaris amb l’objectiu d’implementar de forma efectiva, en empreses familiars de qualsevol mida, una gestió professional i actualitzada per mitjà de l’aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Implantada a Espanya des de 1971, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, en concret més de 13.000 a Espanya, amb una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes les seves seus, 150 de les quals a Espanya.

Amb seu central a Brussel·les (Bèlgica) , i oficines a Espanya a Madrid i Barcelona, la consultora d’organització estratègica per a empreses familiars CEDEC està present a França, Luxemburg, Suïssa i Itàlia.

El treball i la consolidació del CEDEC com a empresa especialista en organització estratègica empresarial, es pot veure reflectida en nombroses opinions i casos d'èxit d'empreses nacionals i internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que poden ser consultades en les diferents webs dels països on està implantada l’empresa https://www.cedec.es/opiniones, així com comentaris visuals en el seu canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

URL associada: www.procamsca.com