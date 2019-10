Fersay inaugura un nuevo corner en Pontevedra Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 13:26 h (CET) Se trata de un espacio que la compañía inaugura dentro de las instalaciones de uno de sus clientes más antiguos Fersay da por inaugurada la apertura de un nuevo córner. Se trata de un espacio que la compañía inaugura dentro de las instalaciones de uno de sus clientes más antiguos.

El córner, se encuentra situado en la calle Loureiro Crespo,78 de Pontevedra. Esta Empresa, creada en junio de 1986, cuenta con un total de 5 técnicos y 3 personas en tienda. Les caracteriza un excelente servicio al cliente sumado a la experiencia acumulada de tantos años que hace de este establecimiento, un mítico lugar donde los pontevedreses pueden solucionar cualquier problema del hogar.

Al acontecimiento, asistieron sus dos propietarios, D. José María Bastos González y su mujer, Dña. Dolores Recarey Durán y por parte de Fersay si jefe de ventas D. Alberto Morón Cantero.

A partir de ahora, sus clientes, podrán ver en la nueva exposición de productos, las múltiples soluciones que ofrecen para el hogar y recoger sus pedidos de click and collect en sus instalaciones.

Fersay, que acaba de celebrar su 40 aniversario, se posiciona como la cadena líder en su sector, con una red de 19 franquicias y más de 40 córneres en nuestro país. Gracias a su dilatada trayectoria puede presumir de contar con más de 5.500 clientes entre tiendas de electrodomésticos, técnicos, ferreterías y demás profesionales.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2018.

Con sede central en Madrid, la compañía cuenta con un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a nivel internacional.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

