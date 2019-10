Nueva edición del tour de la belleza. Operación Renovación ITV 2019 Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 13:39 h (CET) La periodista Pilar Carrizosa presenta una nueva edición del "Tour de la belleza: Operación Renovación ITV 2019". Un encuentro que tiene como objetivo la renovación física y mental, reseteando circuitos y eliminando lo caduco a través de una propuesta desde la innovación y la tecnología en el marco de la salud y belleza consciente y sostenible. Este viaje invita a vivirlo de manera respetuosa con el medio ambiente y desde el prisma de las nuevas ideas de conciencia healthy donde el tejido de la piel y a Reset en 5 D

El tratamientos Skin 5D de Eternal Beauty Clinic trabaja en 5 dimensiones. 1ª Dimensión. Reposicionamiento de tejidos a nivel subcutáneo con hilos envueltos por ácido hialurónico. Con Excellence Visage se trata el tercio medio e inferior de la cara y conferir un efecto lifting sin tener que pasar por una cirugía. ¿Ventajas? Menor tiempo de recuperación por su efecto antiinflamatorio. Mejores efectos sobre por la hidratación, elasticidad e iluminación. Menor fibrosis para los tejidos. 2ª Dimensión. Voluminizar con rellenos a nivel de la zona perióstica con ácido hialurónico reticulado.3ª Dimensión Trabaja arrugas dinámicas en dermis profunda mediante tratamientos con botox y rellenos específicos indicados para tratar arrugas finas.4ª Dimensión. Redensificación de dermis con Profhilo y mesoplastia de principios activos para una bioremodelación facial efectiva. 5ª Dimensión. Piel despierta. Higiene facial con dermopeelings ultrasónicos que eliminan impurezas epidérmicas.

Plasma marino

Los productos de plasma marino de LuluMadrid, contienen todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleiv. Por esto es un excelente nutriente para el organismo y la piel. El plancton es la segunda cadena alimenticia de la Tierra capaz de transformar por Biocenosis marina los

elementos minerales no biodisponibles en totalmente asimilables para el organismo. Su alta alcalinidad de 8,4, capaz de equilibrar el pH y la buena respiración celular. Una clave de longevidad. Lo orgánico, natural, ecológico sin test en animales y envasado con vidrio reciclable está unido a la alta tecnología nutriendo las células a través de un proceso sostenible y de investigación de I+D de sus laboratorios enfocado a las propiedades del mar. Para ello utilizan el plasma marino y enriquecen las formulas con oligoelementos y minerales esenciales para la piel. El proceso responde con éxito a los intercambios celulares según el proceso orgánico según el método exclusivo ABE (Ácido/Básico=Equilibrio).

Belleza del fututo

Desde la capa córnea de la piel activa un escudo (barrera defensiva) puerta de entrada de los activos. Esta tecnología utiliza emulsionantes que aumentan su penetración hasta un 65% manteniendo y refuerza con mas de un 95% de ingredientes naturales. Gel to milk limpiador renovador combina las propiedades de un gel, de un aceite y de una leche limpiadora en un único producto. En contacto con el agua, se transforma en una emulsión sedosa dejando la piel limpia, nutrida y sin residuos. Doble acción exfoliante gracias a los ácidos naturales y las microesferas, consigue minimizar el tamaño de los poros, proteger y nutrir la piel en un solo gesto. ÓLEO FACIAL RENOVADOR está formulado exclusivamente a base de aceites Ecológicos y orgánicos que transforman la piel, iluminándola y suavizando las arrugas y las líneas de expresión. Textura ultra sedosa y sin tacto seco permite una absorción inmediata.

Colágeno Premium FORTICOLL

Está compuesto por péptidos de colágeno bioactivos que junto a las vitaminas y minerales añadidas al producto, ayudan a la absorción del colágeno por parte del organismo y hacen que incida en su órgano concreto. Piel y Cabello sigue los principios de la Nutricosmética, con las Vitaminas C y E que contribuyen, junto al Zinc, y la Biotina a la protección de las células frente al daño oxidativo. Forticoll Meno + Para problemas óseos y musculares, hasta cambios en la apariencia física y en el estado de ánimo. Regula la actividad hormonal y tiene una alta concentración de Vitamina B6. Combina vitaminas y minerales especialmente necesarios en esta etapa de la vida, con extractos botánicos naturales

Templo Green

Una escalinata del S XVII estilo herreriano, iluminación barroca, un legado del arte islámico o la inspiración en grandes artistas como Goya o Velázquez son solo algunos de los elementos transportados al corazón de la historia de Madrid que conectan con la filosofía healthy del nuevo Hotel Pestana Plaza Mayor que que acaba de abrir sus puertas en la capital. Es un "Histórico Design muestra del bienestar que atiende desde la innovación con infraestructuras y servicios inteligentes; espacios healthy; un Brain-Spa: su hammam desde el lado consciente que invita a la armonía. Un viaje en el tiempo por el Arte, la cultura en homenaje al trabajo de tejedores, bordadores, herreros, carpinteros y alfareros y un tributo a su arquitectura original, donde cada ladrillo que compone sus paredes muestra las cicatrices de la historia con una naturalidad sencilla y saludable".

