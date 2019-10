El BED permite a los profesionales de eventos experimentar la co-creación Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 12:50 h (CET) Sean conscientes de ello o no, los profesionales de eventos y reuniones trabajan con co-creación todos los días. Entre el cliente, la agencia y los proveedores, se crean de forma conjunta y colaborativa eventos que transmiten los mensajes definidos de manera experiencial e inolvidable Hoy martes 22 de octubre en el Hotel Barceló Sants, se reunirán en la 3ª edición del BED (Barcelona Event Day) más de 300 profesionales de eventos para experimentar de primera mano la co-creación y aprender la mejor manera de crear eventos memorables. A lo largo de la jornada se verá en todo momento la co-creación; temática principal elegida por la época de conexión, información y comunicación constante en la que se vive.

Una mañana que combina el trabajo y la diversión

En el BED, los participantes (asistentes y expositores) vivirán una jornada de trabajo diferente; una mañana para descubrir nuevos colaboradores, mientras aprenden y ponen en práctica nuevos formatos que potencian la co-creación.

El programa del evento está compuesto por dos sesiones formativas de casos de éxito de la agencia Jack Morton y la empresa HP (ambos líderes en el tema eventos y participación); actividades y experiencias como los “co-creation groups” donde organizadores y proveedores trabajarán para co-crear eventos; con experimentos como el “Jelly beans in a jar”; el tablón de co-creación; y formatos divertidos para conocer otros participantes como el speed networking y una app con herramientas y quiz para dinamizar la conexión entre los participantes.

La co-creación y la participación del sector de eventos

Como ya es habitual, el BED cuenta con el apoyo de las principales asociaciones del sector: AEVEA, EMA, ICCA, MPI, OPC, Site Spain, Spain DMC´s y Travel Advisors. Del mismo modo, este año el evento cuenta con el patrocinio oficial del Barcelona Convention Bureau y múltiples empresas colaboradoras tales como: La Daurada, Meetmaps, Abanik, Open Print, Eikonos, Eventum, TST Servicios, Franquesa Fotografía, Video events y Pad in the City.

Experimentos y diversión en un evento diferente. 'Let’s go to BED, let’s co-create!'

Acerca de Grupo eventoplus

Desde el año 2000, Grupo eventoplus informa y conecta a los profesionales, empujando el desarrollo del mercado de eventos, reuniones e incentivos en España. Siempre muy cerca de los profesionales, les ofrecen plataformas y soluciones: el primer portal de eventos en España (eventoplus.com); la revista de referencia (eventos Magazine); los Premios que dan reconocimiento a los mejores eventos (Premios eventoplus); ferias y conferencias innovadoras BED (Barcelona Event Day), MIS (Meeting and Incentive Summit), el Showroom evento Days; y la comunidad de profesionales (Club eventoplus). Además Grupo eventoplus es el editor de ibtm world Show Daily, medio de la mayor feria del mercado Europeo.

