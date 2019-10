"Protagonista" de José Altozano Dayoscript, un pulso entre la vida y la ficción

"Protagonista", un cómic que desmonta los mitos de los poderes divinos y un alegato a contracorriente de las historias de superhéroes “Protagonista” es una novela gráfica que rompe con los cánones del modelo de héroe predestinado. Su personaje es David, una persona indecisa, egoísta y autodestructiva que solo desea sentirse aceptado y ser amado. Kawachii cree en él, confía en que puede ser el mensajero del cambio y salvar así al mundo.

Pero no siempre se cumplen las expectativas. Porque no siempre existen los poderes divinos que salvan a las personas. “Protagonista” es un alegato que nada contracorriente a las historias de superhéroes. Escrito por José Altozano "Dayoscript" e ilustrado por Ulises Lafuente, Pablo Ilyich y Andrés Garrido, explora la manera en que las personas se relacionan con la ficción y se adentran en un relato agridulce sobre las propias historias que consumen , la fantasía de poder y las dudas existenciales.

Sinopsis

David no es una buena persona. Es indeciso, egoísta y autodestructivo. Pero Kawachii cree en él. Cree que es el Heraldo del Cambio y que puede salvar el mundo. David sólo quiere amor. Sólo quiere sentirse válido.

Protagonista, escrito por José Altozano "Dayoscript" e ilustrado por Ulises Lafuente, Pablo Ilyich y Andrés Garrido, explora la manera en que nos relacionamos con la ficción y rompe el modelo del héroe predestinado. Porque no siempre es tan fácil. Porque el poder no nos salvará

