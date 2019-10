La empresa de invitaciones de boda Save the Date Projects presenta su nuevo branding Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 10:27 h (CET) La firma madrileña Save the date projects, especializada en invitaciones de bodas, remarca su carácter cercano, profesional y de trabajo hecho a mano con su cambio de imagen de marca y su logo. Transmitir lo que una empresa es a través de internet y las redes sociales no es fácil para una empresa que realiza sus trabajos de forma manual y con cariño, trato cercano y la fiabilidad que transmite una empresa establecida desde 2012 Este estudio de diseño gráfico está compuesto por profesionales con más de 15 años de experiencia en distintos estudios de diseño y agencias de publicidad y aplican todo ese conocimiento para aportar originalidad y exclusividad en sus trabajos, siempre estando atentos a todos los detalles, desde el papel que se emplea, al tipo de impresión, los tonos, los sobres para boda, y una estética cuidada que llena de armonía las composiciones creando unas auténticas invitaciones de boda elegantes.

Desde sus inicios Save the date projects se ha centrado en la realización de invitaciones de boda personalizadas tratando directamente con los novios, atendiendo sus necesidades y dando soluciones gráficas al estilo, gusto y personalidad de la pareja.

Posteriormente evolucionaron a dar un servicio más directo con el portal de invitaciones de boda online cuyo catálogo aumenta año a año para dar un mayor servicio a las necesidades de cada boda. Este servicio de portal de invitaciones online contiene gran variedad de estilos, materiales e impresiones, siempre dando las mejores calidades en materiales, atención cercana.

Al ser contratado todo online, se consiguen reducir los tiempos, y por lo tanto se consiguen invitaciones baratas con una calidad óptima y son absolutamente exclusivas porque cada ilustración se ha creado a mano en el estudio.

Invitaciones hechas a mano con calidades premium

La marca realiza cada diseño desde cero en su estudio en Madrid, abierto a toda España y con contrataciones en todo el mundo.

Cada ilustración que encuentras en sus trabajos están dibujadas a mano una a una y con acuarela por su ilustradora botánica Kata Zapata. Esto hace que puedas contratar sus invitaciones y papelería de boda con total tranquilidad, porque no las encontrarás en ningún otro sitio.

Save the date projects son mucho más que bodas, son ilustradores que aplican su trabajo a papeles de pared, láminas para cuadros, invitaciones de boda y papelería de escritorio como pueden ser cuadernos, libretas, blocs de notas, calendarios para el 2020 o agendas.

Pero para ellos siempre lo importante son los clientes, obviamente unos de sus clientes premium son los novios, por eso desarrollan estilos tan variados para sus invitaciones para enlaces nupciales como son el vintage, el tropical, viajero o dan ejemplos de textos ceremonia civil.

Emplean técnicas como el corte con láser, la aplicación de dorado brillante, impresión en letterpress y empleo siempre de papeles con certificación FSC, creados teniendo en cuenta el respeto al medio ambiente.

Utilizan sobres de boda de alta calidad con diferentes materiales, gramajes y colores, y dan un toque más personal aún con los sobres forrados creados a mano.

Y todo siempre atendiendo al milímetro cada detalle para que al entrar en su página web, se pueda encontrar una colección de diseños y materiales amplísima, porque cada detalle es importantísimo en un día tan importante para cada pareja.

Con su nueva imagen de marca quieren dejar claros todos estos puntos de cercanía, de hecho a mano, de atención a los detalles, porque es como realizan sus trabajos y como atienden a cada novio que tan ilusionado llama a su puerta.

Porque pocos días son tan importantes en la vida de una pareja como su boda. Es el día en el que se dicen "sí quiero" y con esa frase unen sus vidas para siempre, rodeados de sus amigos y familiares con una energía y pensamientos llenos de felicidad y positivismo.

Y para que todos sus seres más queridos puedan estar presentes en un día tan importante, lo primero que han de hacer es invitarlas, y para ello emplean los tarjetones de matrimonio otiginales, que son de esas tradiciones que se han mantenido invariables hasta no hace demasiado tiempo.

Ahora ya disponen de diseños que remarquen sus gustos personales, como las invitaciones viajeras, tarjetones con flores, entradas de conciertos de música, o crean una invitación con un estilo propio o pueden mostrar el estilo de su boda, más tropical, campestre, rústico o clásico y un sinfín de variedades con un catálogo tan amplio donde podrán estar seguros, elijan las que elijan, que siempre serán atendidos con cercanía y que recibirán un trabajo del que estarán orgullosos.

Por eso todos los años sacan las nueva colección Save the date projects con las tendencias más actuales y creando tendencias sin olvidar ni dejar de lado los clásicos, por lo que los prometidos podrán elegir entre una gran variedad de diseños.

Los novios en los que podrán comprobar las calidades, texturas y materiales, ya que facilitan la opción de envío de muestras de sus invitaciones con envío gratuito dentro de península.

Save the date projects conseguirá con su nuevo branding y con su trayectoria, que los novios sientan una calurosa cercanía y mantengan un recuerdo maravilloso con sus invitaciones de boda y el proceso de diseño de las mismas.

