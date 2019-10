Modrego Hogar lanza campaña en otoño con sus descuentos especiales en climatizadores y calefactores Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 16:58 h (CET) Esta ferretería online de Barcelona afronta la temporada de otoño-invierno con importantes descuentos en calefactores, climatizadores, estufas eléctricas y otros electrodomésticos, cuya demanda experimentará un repunte en los próximos meses Este otoño subirá la temperatura entre los clientes de Modrego Hogar. Esta ferretería online con más de 40 mil referencias en stock ha rebajado drásticamente el precio de sus sistemas de calefacción y climatización, con descuentos del 20%, del 30% y casi del 40% en estos electrodomésticos.

La temporada de otoño-invierno trae consigo una fuerte demanda de estufas, calefactores y otros sistemas de climatización, un elemento indispensable en todos los hogares españoles. Sin embargo, su accesibilidad será mayor en 2019 gracias al lanzamiento de ofertas rebajadas en Modrego Hogar por tiempo limitado.

Uno de los electrodomésticos estrella de estas fechas, las estufas eléctricas, muestran descuentos de casi el 40% en productos de marcas como Orbegozo, Kayami o Boxplus. Los modelos de gas pueden conseguirse por hasta el 25% de descuento, mientras que las estufas de bioetanol de infrarrojos y halógenas han sido rebajadas un 18%.

Entre las ofertas en calefactores, por su parte, es posible encontrar ‘gangas’ con el 10%, el 20% y más del 30% de descuento, tanto en los modelos verticales y de split como en los de suelo.

Las estufas de leña y de pellets destacan entre los más solicitados del catálogo de calefactores y climatizadores de ModregoHogar.com. Los precios de estos sistemas muestran descuentos de hasta el 25% en el caso de las estufas eléctricas, mientras que las de pellets ofrecen rebajas de casi el 30%.

Los climatizadores no se quedan atrás. Electrodomésticos como nebulizadores, humidificadores y aires acondicionados están disponibles con descuentos cercanos al 35%.

Grandes descuentos en Modrego Hogar más allá de sus sistemas de calefacción

Pero los descuentos de esta ferretería online no se limitan a su catálogo de estufas y calefactores. Gran parte de sus ofertas en herramientas de jardinería supera el 35% de descuento, al igual que su maquinaria, sus bombas de agua o sus productos para barbacoas, en prueba de la competitividad de los precios de este ecommerce barcelonés.

La domótica del hogar, un sector de creciente demanda, reconoce en Modrego Hogar una selección de ofertas con precios descuentos en hasta un 40%. Los productos y accesorios de fontanería, por su parte, pueden comprarse por un 20-30% menos de su precio habitual. Las ofertas de bricolaje, electricidad, iluminación o menaje también disponen de rebajas similares.

A través de esta rebaja generalizada de precios, Modrego Hogar vuelve a demostrar su compromiso con la satisfacción del cliente y su búsqueda de la mejor relación calidad-precio del mercado. De ahí que sea el mayor grupo de compras en el territorio español y que ostente desde 2013 el sello Confianza Online, aval de su liderazgo en este mercado.

Acerca de Modrego Hogar

Modrego Hogar es una tienda online especializada en la venta y distribución de productos de ferretería, bricolaje, jardinería, fontanería, electricidad, iluminación y hogar. Opera desde 1980 y en la actualidad acumula más de 40 mil referencias.

