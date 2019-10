Loro Parque entrega el Premio Gorila 2018 a Steve Heapy, CEO de Jet2.com y Jet2holidays Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 16:34 h (CET) La aerolínea cuenta con una política orientada al cliente con un fuerte compromiso con la sostenibilidad medioambiental y, además, ha sido la primera línea aérea en reducir el uso de plástico a bordo La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias ha acogido este viernes, 18 de octubre, la entrega del prestigioso Premio Gorila 2018 a Steve Heapy, CEO de Jet2.com y Jet2holidays. El galardón cumple este año su decimosexta edición y pone en valor la responsabilidad ambiental, atendiendo a las estrategias y acciones para conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos.

En esta ocasión, Loro Parque ha querido premiar la política orientada al cliente de la aerolínea, con un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental, además de reconocer a Jet2.como como la primera línea aérea en reducir el uso de plástico a bordo.

Al evento, celebrado en el Salón de Actos de la institución regional, acudieron más de 300 invitados, entre los que se pudo ver a numerosas autoridades locales, insulares y regionales, además de representantes civiles, militares, consulares y del sector privado.

Wolfgang Kiessling, presidente de la Compañía Loro Parque, quiso aprovechar la oportunidad para destacar el compromiso de Heapy con la sostenibilidad en un contexto como el actual, en el que la superpoblación está generando un daño irreversible a la naturaleza y a las especies que habitan en ella.

Por eso, Loro Parque Fundación, en sus 25 años de historia, ha invertido 21 millones de dólares en 180 proyectos de conservación alrededor de todo el mundo, con los que ha conseguido salvar a 9 especies de papagayos de su total extinción.

Kiessling destacó también el papel de los zoológicos en este contexto, en el que, si no existieran, habría que inventarlos. Así, Loro Parque trabaja para acercar los animales a las personas, para que puedan apreciar su belleza, su carácter, su olor, su comportamiento etc., así como para educar y concienciar a sus visitantes sobre la necesidad de protegerlos.

Por su parte, Steve Heapy quiso afianzar su vínculo con las Islas Canarias, a las que dijo apoyar “en los buenos momentos y también en los malos”. “Nosotros nos mantenemos fieles a nuestros destinos y trabajamos para crear un modelo de negocio beneficioso y sostenible para ambas partes”, añadió.

También quiso incidir en su compromiso en la lucha contra el plástico, en la misma línea de la Compañía Loro Parque. “Fue Christoph Kiessling quien, hace muchos años, me habló sobre la gran cantidad de plástico que termina en los océanos”, dijo antes de detallar las acciones que Jet2.com y Jet2holidays han puesto en marcha para contribuir a salvar el planeta.

Sobre Steve Heapy y Jet2.com

Steve Heapy se incorporó a Jet2.com en el año 2009, desempeñando los cargos de director gerente y director comercial. Anteriormente, había ocupado altos puestos en otras empresas del sector, como My Travel, Thomas Cook y Libra Holidays. En 2013 ascendió a consejero delegado como director ejecutivo de Jet2.com y del turoperador interno Jet2holidays.

Desde sus inicios, Jet2.com ha cuadruplicado su cantidad de pasajeros y triplicado sus vuelos, posicionándose como líder en capacidad frente a otras líneas aéreas low cost. Además, ha sido merecedor de numerosos premios, como el Galardón de Bronce a “Mejor Turoperador de la Península Ibérica e Islas Canarias” entregado por los British Travel Awards en el año 2010.

