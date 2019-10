AESMI: «No solo es el medioambiente lo que está en peligro. Los tóxicos cuestionan la supervivencia humana y nuestra salud exige una unión global» Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 15:48 h (CET) La Asociación Española de Médicos Integrativos reclama una unión política, social y médica y solicita a los partidos políticos que incorporen la regulación de la Medicina Integrativa y Complementaria en sus programas En la apertura del I Congreso Iberoamericano de AESMI y IV Jornadas de AESMI, su Presidente, el Dr. Juan Carlos Crespo de la Rosa, ha destacado que se está ante la adaptación biológica más importante de la historia de la Humanidad, en parte debido a los numerosos cambios acaecidos a nivel ambiental: "no es solo el medio ambiente lo que está en peligro, sino la caducidad de la especie humana". Es por eso, según señala Juan Carlos Crespo, que "la salud requiere de una unión global de todos (médicos, sanitarios, terapeutas, pacientes, industria farmacéutica, agroalimentaria, telecomunicaciones, universidades, gobiernos y administraciones, etc.)".

El Presidente de AESMI ha hecho un llamamiento en este sentido a todos los agentes del sector: es urgente sacar adelante una regulación que beneficie a todos y ponga en el centro de la atención la salud del paciente, empleando para ellos los tratamientos que mejor permitan afrontar su enfermedad. Todo ello "destacando que la Medicina Integrativa actúa de forma complementaria a la convencional, siempre desde la máxima profesionalidad y con las máximas garantías para el paciente". Prueba de ello es que el mismo día del Congreso de AESMI se celebró, en Santiago de Compostela, la reunión de un observatorio con más de 300 intelectuales de 28 países de la Unión Europea, surgido para "unir esfuerzos en torno a la renovación de una Europa fiel a la dignidad humana".

Hay siete criterios de toxicidad que van desde la letalidad aguda hasta la carcinogenicidad. Todo esto hace pensar en el nuevo reto y justificación de la necesidad social de la médica integrativa. Por lo tanto, la propuesta integrativa de los médicos que la practican tiene un protocolo de actuación que la medicina convencional no aporta, consiguiendo una revitalización humana imprescindible en la situación actual.

Este método permite diagnosticar y tratar, la valoración de los tóxicos a nivel estructural, funcional, metabólico y el estado emocional del paciente, desde el inicio de sus alteraciones, lo que permite la práctica profesional, para saltar de los protocolos estándar a la atención personalizada y particular de cada paciente.

La propuesta de la Revitalización Médica Integrativa se basa en 7 directrices. En primer lugar desintoxicar; buscar los obstáculos que impiden la curación; revisar la regulación de los órganos internos; observar y vigilar la suplementación a nivel celular (no importa lo que se come, sino lo que se puede absorber de lo que te nutres); sugerir los cambios en los hábitos de vida saludables para la promoción de cambios epigenéticos y por último promover la estética de la revitalización, así como las técnicas relacionadas con la Psicovitalidad (técnicas de relajación, anti-estrés y autoreconocimiento) para la salud de las personas.

Durante el Congreso se ha presentado la estrategia nacional que recientemente ha elaborado La Mesa Nacional para la Regulación de la Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa. El documento es fruto de las aportaciones de las distintas Asociaciones, Sociedades y Fundaciones Científicas. Reflejan el sentir de las mismas e impulsa una estrategia que tiene en cuenta los aspectos que la evidencia disponible ha demostrado que son necesarios para el éxito en la implantación de una Regulación para España y que sirva de modelo en aquellos países aún sin regular. En esta mesa se encuentra una representación del 90 % de los profesionales que se dedican a estas áreas de conocimiento en España, la regulación pretende englobar a médicos, sanitarios, terapeutas, laboratorios, Industria y distribuidores del sector.

En la mesa inaugural han participado personalidades de todo el mundo, entre los que destacan: el Archiduque de Austria, Presidente de Honor de la Institución de Investigación y Ciencia de Carlomagno, el Embajador de la India en España, quien inauguró el Congreso en nombre del Gobierno de India y ha aportado el testimonio del Gobierno Británico que ha introducido la medicina ayurveda en el sistema británico. La Condesa de Pineda, que pertenece al tronco genético de Mariana de Pineda, nombre dado a la puerta Principal del Parlamento Europeo de Estrasburgo, por unanimidad de los europarlamentarios, que representa en Europa la LIBERTAD, con nombre de una Española, entre otros representantes de instituciones médicas, el Director General de Investigación del Real e ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, Presidentes de sociedades de Medicina Integrativa de Suiza, Portugal, Ministra de Sanidad y Rector de Universidades de iberoamericanas y caribe, junto a Catedráticos de otros países, así como la Presidenta y representantes de la Fundación de Terapias Naturales. Todos compartieron la necesidad de aunar los esfuerzos que permitan retardar la caducidad humana, con los datos científicos actuales.

En definitiva, el I Congreso Iberoamericano de AESMI ha puesto sobre la mesa una realidad, el aumento de las enfermedades autoinmunes y su relación con los contaminantes ambientales, así como la necesidad de sumar esfuerzos entre todos los agentes del sector para conseguir una regulación de la Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa que garantice al paciente el mejor estado de salud.

Del mismo modo, desde AESMI se hace un llamamiento a los partidos políticos para que promuevan y apoyen la Medicina Tradicional, Integrativa y Complementaria en sus programas políticos en beneficio del ciudadano, para que entre todos los agentes sociales promovamos un mejor estado de salud, que no tenga por qué estar relacionado con la enfermedad.

