Centenares de cometas vuelan en Castelldefels en el Día Internacional Cometas por la Paz

● La Fundación Comparte es el organizador de la sexta edición de este evento que ha superado los 5.000 asistentes del pasado año y más de 900 cometas. ● En esta ocasión, se han involucrado más de 500 niños de escuelas de Castelldefels que han estado colaborando en talleres de cultura de paz y de construcción de cometas en las aulas Castelldefels, 20 de octubre de 2019. Comparte ha hecho volar centenares de Cometas por la Paz hoy en la playa de Castelldefels. La Fundación que apoya a niños y niñas en América Latina desde hace más de 20 años, ha organizado hoy domingo, junto con el Ayuntamiento de Castelldefels, la 6ª edición consecutiva del Día Internacional Cometas por la Paz, una jornada de sensibilización, participación ciudadana y denuncia social.

En esta ocasión, cuatro escuelas de Castelldefels, Jacint Verdaguer, Gaudí, Josep Guinovart y Frangoal han participado activamente desde las aulas donde más de 500 niños han llevado a cabo talleres de cultura de paz y construcción de cometas para poder participar esta mañana en la gran volada solidaria. “Con las actividades que hemos programado hemos compartido con las familias una fiesta de solidaridad y reflexión para reclamar la paz en el mundo”, afirma Claudio Lavanchy, director general de Comparte.org.

La plaza de las Palmeras de Castelldefels ha sido una vez más el escenario de una jornada que se celebra en más de 100 ciudades del mundo. Se ha superado la asistencia del pasado año con más de 5.000 asistentes y cerca de 900 cometas han volado con sus mensajes de paz. Desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas los asistentes pueden participar en multitud de talleres organizados por Comparte. Asha Miró, icono intercultural y embajadora de cooperación internacional, ha leído el pregón sobre la paz en el mundo, la no violencia y la gestión sana de los conflictos.

La cita forma parte del calendario mundial desde hace más de 30 años. El segundo domingo de octubre se celebra el “One Sky, One World”, el “Día Internacional Cometas por la Paz”. Un evento en el que la cometa se transforma en un símbolo multicultural que promueve el entendimiento entre los pueblos, la justicia social y el diálogo por la convivencia.

Para Lavanchy “Cometas por la Paz es más que un día de fiesta pensado para toda la familia en la plaza de las Palmeras de Castelldefels”. Por sexto año el encuentro vuelve a proponer una reflexión profunda en una “jornada por la Paz y la resolución pacífica de los conflictos” en un espacio de 1.000m2 donde se realizan actividades de todo tipo, dirigidas especialmente a los más pequeños de la casa.

Los asistentes han participado en los talleres de construcción y decoración de cometas y disfrutar de vuelos acrobáticos de cometas gigantes, entre otras actividades programadas como la exhibición de bailes y clases de maquillaje. Como novedades de este año habrá talleres de caricaturas, un fotomatón y un stand en el que entretendrá a los niños con trucos de seguridad, una actividad patrocinada por Grupo Maldonado, patrocinador del evento.

El objetivo principal de este acto es que las familias y los niños reflexionen sobre la paz en el mundo y, con la ayuda de sus padres y educadores, dejen por escrito en las cometas sus mensajes y buenos deseos como símbolo multicultural que promueve el entendimiento entre pueblos, el respeto, la justicia social y el diálogo para la convivencia.

Un mundo en creciente conflicto

Cometas por la Paz tiene hoy más sentido que nunca en un presente marcado por la violencia y los enfrentamientos armados en el ámbito internacional. Según el Índice de Paz Global 2018, elaborado por el 'Institute for Economics and Peace', en el último año el mundo es más desigual. El aumento del autoritarismo, los conflictos no resueltos en Oriente Medio y el Norte de África y la inestabilidad política creciente en todo el planeta son los motivos del deterioro de la paz global.

La Fundación Comparte

La Fundación Comparte nació en Barcelona en 1998 y su principal objetivo es mejorar la educación y las condiciones de vida de los niños en América Latina, defendiendo sus derechos, su salud y su bienestar. Trabaja con organizaciones locales, promoviendo la paz y la solidaridad, como valores centrales para conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades en su conjunto. En los ya 21 años de vida de la Fundación, sus programas de desarrollo comunitario han llegado a más de 17.000 niños y niñas de Honduras, Nicaragua, Ecuador, Chile o Argentina.

Para más información:

Josep Salvat i Sangrà

Consultor de Comunicación

Josepsalvat.s@gmail.com