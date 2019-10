GrowPro lanza un buscador de experiencias educativas y otorga 5 becas Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 10:36 h (CET) La startup española cumple 6 años y lo celebra con eventos, becas y un gran salto tecnológico. Lanza un buscador de experiencias educativas internacionales que permitirá hacer booking online. Además, abre España como nuevo destino para estudiantes de todo el mundo GrowPro Experience, la startup que diseña experiencias y brinda asesoría gratuita a personas que desean vivir, estudiar y trabajar en el extranjero, cumple 6 años. Lo festeja lanzando una nueva plataforma web, abriendo un nuevo destino y otorgando 5 becas para estudiar en Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

“Después de 6 años y más de 6.000 estudiantes creímos que debíamos dar un paso para facilitar que cada vez más personas puedan vivir una experiencia de estudio en el extranjero. Creemos firmemente que son experiencias muy enriquecedoras, que abren puertas en el mundo laboral y te permiten crecer como persona”. - Pablo Gil, CEO y cofundador de GrowPro.

Vivir una experiencia educativa en el extranjero puede ser complicado pero, gracias a esta nueva plataforma, el proceso se simplifica. La nueva web analiza el perfil del usuario, le brinda toda la información que necesita y le guía durante la toma de decisión. Cuando el usuario está listo para dar el paso, la herramienta pone a su disposición diferentes paquetes de experiencias educativas y, a través de un novedoso proceso de booking, le ayuda a configurarlas y adaptarlas a sus objetivos. Tras este proceso, un Experience Manager acompaña al usuario hasta que el equipo de experiencia lo recibe en destino.

Hasta ahora, los destinos GrowPro eran Australia, Nueva Zelanda y Canadá, pero desde octubre de 2019 España se incluye en esta lista. Así, jóvenes de todo el mundo podrán estudiar también en este país gracias a los acuerdos con diferentes escuelas de negocio, programación, turismo y hostelería.

5 Becas para estudiar en el extranjero

Enmarcado en la campaña The New GrowPro, la compañía otorgará 5 becas de estudio y trabajo: 2 para Australia, 2 para Canadá y 1 para Nueva Zelanda. Podrán optar a esta beca jóvenes de todo el mundo que quieran vivir esta experiencia.

Sobre GrowPro

GrowPro Experience nació en el año 2013, de la mano de los emprendedores Goiko Llobet y Pablo Gil, a raíz de sus propias experiencias viviendo en Australia. Inicialmente, la idea de crear la plataforma surgió para ayudar a las personas que querían vivir una temporada en Australia, al igual que lo hicieron sus socios fundadores. Luego de Australia, abrieron más destinos internacionales: Nueva Zelanda, Canadá y ahora España.

Además de crear experiencias internacionales, actúan como enlace entre los estudiantes y distintas instituciones educativas en el extranjero. Tramitan toda la documentación necesaria para participar de la experiencia, gestionan el visado, reciben y apoyan a los estudiantes en destino. Actualmente, GrowPro cuenta con 80 empleados y 12 oficinas distribuidas en distintos países.

Vídeos

The New GrowPro Experience



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.