Protege tus datos personales con VPN

Muchos de nosotros usamos nuestro ordenador a diario, que sean por unos fines laborales o bien de ocio, siempre nos mantenemos conectados a Internet de una manera u otra. El acceso a Internet a revolucionado este siglo, desde nuestros dispositivos tenemos acceso a una toda una serie de información, que jamás hubiésemos pensado llegar a tener.



Sin embargo, toda nuestra información que se encuentra en nuestro ordenador puede verse desprotegida. Donde nuestra privacidad e incluso podemos llegar a ser unas víctimas de robo informático. Hoy en día queremos protegernos de todas estas amenazas. ¿Pero cómo lo logramos?



VPN, ¿Qué es?

Un VPN (Virtual Private Network) es un servicio que permite conectar tus dispositivos a una red privada virtual a través de Internet. Esto ayudará a navegar seguro y cambiar la ubicación de vuestra IP sin dejar ningún tipo de registros.



Los mejores VPN cuentan con funciones que ayudan a proteger vuestra información durante la navegación en internet. Asimismo, también ayuda mucho a evadir la censura. Estas dos características son las más importancia para los usuarios deciden de contratar un servicio VPN.



Por lo que muchas son las personas que optan por esta opción para poder estar protegidos ante las amenazas del mundo informático.



VPN en tus dispositivos

Podemos usar un VPN en diferentes dispositivos, para que todos ellos queden protegidos. VPN es un servicio que se adapta tanto para Android como para Apple (pudiendo proteger hasta nuestro iPhone o bien iPad). Pero muchas veces pensamos en nuestro dispositivos que podemos llevar entre las manos. Pero uno de los dispositivos que puede verse amenazado es nuestro router.



Un VPN para router garantiza la navegación online anónima privada y segura. Al configurar una VPN en el router Wifi podrás conectar al VPN todos los dispositivos que quieras e incluso a dispositivos que no admitirán el uso de VPN.



Cuando estamos con nuestros dispositivos, podemos usar diferentes tipos de navegadores, VPN protege los datos de los usuarios que tengan un Mac o un sistema Windows. Donde pueden navegar de manera segura por los navegadores de internet como Chrome o Firefox.



En la nueva web de vpn paradise, podrás encontrar una lista de los mejores VPN. Asimismo, ofrece la posibilidad de poder comparar los mejores VPNs con las mejores prestaciones, precios, ofertas y garantías.



Otras ventajas que ofrece VPN

Muchos de nosotros conocíamos o hemos descubierto hoy las principales funciones de VPN, pero las ventajas que ofrecen no se paran en una simple protección de datos y cambio de dirección IP. Para los amantes de las compras Online, VPN es de una gran ayuda para obtener unas ofertas y unos productos más baratos. Puesto que estas páginas se ven bloqueadas de un país a otro, o simplemente porque el producto no está disponible en la zona de una región en especial.



Gracias al uso de un VPN podrás adquirir cualquier producto que en condiciones habituales nos es imposible conseguirlo. Para ello, sólo se deberá realizar la compra como una persona local y asegurarse de enviar el producto de manera correcta.



Otra de las ventajas, es que en algunos de los países, podemos encontrar un contenido bloqueado o bien por el propio gobierno, o bien por las empresas que bloquean su contenido. Utilizando uno de los mejores VPN es posible evadir este tipo de bloqueos y disfrutar de cualquier contenido que esté en internet.



Mejores VPN de 2019

Los mejores VPN cuentan con una usabilidad sumamente sencilla, facilitando su uso mediante diversas opciones. Se considera que las siguientes funciones de un VPN pueden ayudar a su uso: conectar al servidor más apropiado, conectarse automáticamente, buscar una IP dedicada y buscar una IP dinámica.



En VPN Paradise podrás ver la lista de los 10 mejores VPN, pero te damos un pequeño adelanto para que empieces a escoger el que más se adapta a tus necesidades.



NordVPN

Número uno de los mejores VPN del mercado. Cuenta con servidores en más de 60 países, así que permite conectarse a un gran número de direcciones IP. Ofrece una excelente velocidad de navegación que no disminuye al descargar o subir contenido. Además, dispone de una versión de prueba gratis que permite disfrutar del servicio durante 30 días.



ExpressVPN

Cuenta con más de 94 países disponibles, donde se reparten más de 3.000 servidores diferentes. Es conocido por su eficiencia como por la calidad de su soporte técnico



Unlimited VPN

Destaca por las prestaciones en cuanto a velocidad y protección durante su uso. Además cada vez más se va actualizando en los países.



