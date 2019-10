"Cuando el algoritmo eres tú", una red social ética y segura: Launchyoo Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 10:24 h (CET) Las redes sociales generan fuertes dudas acerca de su funcionamiento. El empleo que hacen de los datos del usuario; el uso que hacen de su influencia; la información que muestran, cómo y porqué; su retorno a la sociedad. El creciente anhelo de quien desea interactuar en redes sin que lo observado sea presentado por un algoritmo, o que cree que es posible otra forma de socializar basada en los gustos e intereses reales, podría encontrar respuesta en un nuevo producto tecnológico que prepara su lanzamiento PECH Network Services S.L, StartUp española, se encuentra en la fase final del desarrollo, tras más de un año de actividad, de una aplicación innovadora llamada Launchyoo, que se dará a conocer próximamente. Se trata de una red social internacional para la nueva generación.

Tal y como indican en su página web, Launchyoo se basa en los valores de la ética, la seguridad y la transparencia. El máximo deseo de los creadores del proyecto es garantizar una experiencia de uso a la altura y una nueva forma de socialización íntimamente ligada a dichos valores.

La motivación a crear esta nueva red social nace a partir del reclamo generalizado respecto a los bots o algoritmos de inteligencia artificial, que deciden qué es aquello que verá el usuario en sus redes sociales, dominando por encima de las necesidades de cada persona, condicionando y delimitando la experiencia de uso. Es así que nace este proyecto, bajo el lema “El algoritmo eres tú”.

Características que potencian la ética del proyecto

Eliminando los algoritmos, esta nueva red social promete una gestión innovadora del feed basada en palabras clave y consultas a los usuarios, que ayudarán a construir lo que a cada uno realmente le interesa. Esto no sólo sucederá con el contenido, sino también con los usuarios mismos, que se podrán categorizar de una manera novedosa, y decidir así cuánto se quiere ver o interactuar con cada persona.

Además, como aspecto extremadamente importante y en relación al respeto hacia las personas, Launchyoo se compromete a no comercializar jamás los datos de quien se conecta a esta red social, para que quien genera contenido no se conviertan en producto u objeto de uso. Y entonces, ¿Cómo se obtendrán ingresos? De manera abierta, los creadores del proyecto anuncian que se trabajará con publicidad, pero sin generar invasiones ni sacrificar la experiencia del usuario, es decir, sin alterar la navegación.

Otro aspecto importante es mencionar que la sede jurídica de Launchyoo se encuentra en España, cumpliendo así con las obligaciones fiscales de dicho país, alejada de paraísos fiscales y potenciando una vez más la transparencia, la ética y la sostenibilidad del proyecto, basada en obtener un equilibrio entre experiencia del usuario, retorno a la sociedad y beneficios económicos.

Por último, y respecto al contenido inadecuado y las noticias falsas, Launchyoo será mucho más humana y razonable, apreciando el sentido estético de las imágenes en el primer caso, y realizando una gestión avanzada del contenido y las notificaciones en el segundo, lo que posibilitará una red social siempre actualizada pero igualmente sana.

Los aspectos comentados, que dotan al proyecto de cualidades contra corriente acerca de temas relevantes pero aparentemente descuidados, se acompañan de multitud de novedades técnicas y de uso nunca vistas a día de hoy.

Estos y muchos otros beneficios verán la luz pronto gracias a este proyecto vanguardista, que quiere romper modelos establecidos y crear un nuevo espacio digital ético y adherente a las necesidades e intereses reales de las personas.

