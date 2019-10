Las diez ciudades españolas con la mejor red de transporte público A menudo la eficiencia de la red puede cambiar por completo tu experiencia cuando visitas una ciudad, ya sea para bien o para mal, y es de sobra conocido que no todas las ciudades tienen un sistema igual de eficaz Redacción Siglo XXI

lunes, 21 de octubre de 2019, 11:32 h (CET)

Si hay un servicio del que tanto los turistas como los locales dependen a diario, es el transporte público. Ya sea para visitar los lugares más bellos de una ciudad, o para volver a casa después de un día lleno de emociones, todos acabamos cogiendo el autobús, el metro o el tranvía, especialmente ahora que el otoño hace acto de presencia, añadiendo a tus trayectos a pie un toque de viento, lluvia y frío. A menudo la eficiencia de la red puede cambiar por completo tu experiencia cuando visitas una ciudad, ya sea para bien o para mal, y es de sobra conocido que no todas las ciudades tienen un sistema igual de eficaz. Por eso Holidu ha puesto a prueba las redes de transporte público de nada menos que 55 ciudades españolas en un estudio extenso e innovador para elaborar un ránking de las ciudades con el transporte más rápido y eficiente de España basada en datos, sirviéndose de la tecnología que muchos usamos para guiarnos en nuestros trayectos; Google Maps. Tras analizar casi 5000 trayectos en hora punta de demanda, estas son las conclusiones.



Cádiz | Eficiencia relativa: 10.00 - Precio trayecto: 1,10€ El primer puesto del ránking no se lo lleva ninguna de las dos grandes metrópolis nacionales, sino una ciudad andaluza más conocida por su clima, su costa y su gastronomía que por su transporte. Sin embargo los datos lo dejan claro, hemos analizado un total de 86 trayectos en Cádiz en hora punta y moverse por esta capital de provincia conlleva, de media, una duración de 7 minutos y 33 segundos por kilómetro, superando en velocidad a Madrid y Barcelona. La geografía de la ciudad lo pone bastante fácil, sin grandes desniveles y con una forma que hace fácil de comunicar con el centro la mayor parte de sus zonas. La proporción del trayecto que es necesario realizar a pie (11,13%) es también, de media, la más baja de la muestra. Además, el precio por trayecto, de 1,10€ figura entre los más bajos del país. En definitiva, la experiencia de usuario en Cádiz es comparativamente la mejor que se puede encontrar en España.



Santa Cruz de Tenerife | Eficiencia relativa: 9,43 - Precio trayecto: 1,35€ El segundo puesto va para otra ciudad inesperada, Tenerife, gracias a la velocidad de su red de transporte, que ha mostrado para las 167 rutas analizadas una duración media por kilómetro de 7 minutos y 41 segundos. No resulta de extrañar, ya que según la base de datos de Openstreetmap, se trata de la ciudad de la muestra con mayor ratio de kilómetros de transporte público por habitante (7,35km). A pesar de su excelente valoración, la red de Tenerife tiene un aspecto por mejorar, ya que es también la segunda ciudad del Top 10 con el mayor porcentaje de trayecto a pie (25,02%). En términos de precio, el trayecto en Tenerife (1,35€) se posiciona ligeramente por debajo de la media nacional de 1,40€.



Madrid | Eficiencia relativa: 9,14 - Precio trayecto: 1,50€ El tercer puesto de la clasificación va para la capital, que pone de manifiesto su excelencia pese a la gran demanda a la que está sometido. Tras analizar un total de 163 rutas ha logrado una duración media de trayecto considerablemente reducida para el gran número de zonas que conecta, de 8 minutos y 24 segundos. El punto fuerte del sistema, sin embargo es el reducido porcentaje del trayecto a pie, del 18,11%, muy por debajo de la mediana nacional del 31%. El precio por trayecto no se resiente pese al despliegue de su infraestructura, ya que a sus 1,50€ se sitúa ligeramente por encima de la media del país. En definitiva, Madrid puede presumir de tener un sistema de transporte envidiable.



Barcelona | Eficiencia relativa: 9,05 - Precio trayecto: 2.15€ Barcelona se queda fuera del podio por apenas 9 décimas, a pesar de ofrecer un sistema ligeramente más rápido que el madrileño (duración media: 8 minutos y 12 segundos por km). El motivo es su comparativamente alto porcentaje de trayecto a pie comparado con la capital, del 25,12%, el más alto del Top 10. Otro aspecto que deteriora la experiencia del usuario en la ciudad condal es el considerablemente alto precio por trayecto, de 2,15€, es el más alto de nuestro territorio. A pesar de sus aspectos mejorables, la red de transporte público barcelonesa sale victoriosa del test y se posiciona entre las más sólidas de España, lo cual es de elogiar teniendo en cuenta el gran número de locales y turistas que hacen uso de ella cada día.



Pamplona | Eficiencia relativa: 9,03 - Precio trayecto: 1.35€ En quinto lugar figura Pamplona, con una ajustada duración media de trayecto de 8 minutos y 27 segundos por kilómetro y un porcentaje de recorrido a pie del 20,31%, significativamente por debajo de la mediana nacional. La capital Navarra logra ofrecer un servicio de calidad gracias a sus 25 líneas de autobús diurnas, a las que se suman diez líneas nocturnas. En términos de precio, a sus 1.35€ por trayecto, Pamplona se sitúa por debajo de la media. Ojo, si visitas la ciudad durante los concurridos Sanfermines, el precio sube hasta alcanzar 1,60€ debido a las líneas de refuerzo necesarias para cubrir el aumento de la demanda.



Granada - Eficiencia relativa: 8.91 - Precio trayecto: 1.40€ Granada puede sumar a partir de ahora a su lista de atractivos, como la Alhambra y sus magníficas tapas, un eficaz sistema de transporte, ya que se hace con el quinto puesto gracias a sus 8 minutos y 41 segundos de duración media del trayecto por kilómetro y un porcentaje a pie de tan sólo el 18,52%. Sus cifras son bastante positivas teniendo en cuenta que la orografía de la ciudad no lo pone nada fácil. El precio del servicio de mantiene alineado con la media nacional y contribuye a generar una experiencia de usuario altamente satisfactoria



Málaga - Eficiencia relativa: 8.59 - Precio trayecto: 1.30€ El sexto lugar va para Málaga, que añade a su transitado aeropuerto internacional una red de transporte de primera categoría. Los trayectos en esta ciudad costera al sur de nuestra geografía duran una media de 9 minutos y 6 segundos por kilómetro, y requieren caminar de media un 18.82% del recorrido. Un factor que contribuye en gran medida a su alta eficiencia es la extensión de su magnífica red de autobuses, la séptima más grande del país con más de 1000 kilómetros de rutas, según datos de Openstreetmaps.



Salamanca - Eficiencia relativa: 8.26 - Precio trayecto: 1.00€ Salamanca puede estar orgullosa de tener un sistema de transporte público de los más eficientes de España y a un precio por trayecto extremadamente reducido. Desplazarse en esta hermosa ciudad medieval conlleva de media unos 9 minutos y 29 segundos por kilómetro. El porcentaje medio de trayecto a pie se mantiene también por debajo de la media nacional, a un 20,32%. A todo ello contribuyen sus 15 líneas de autobús urbano, 13 diurnas y 2 nocturnas, que ofrecieron el pasado mes una jornada de servicio gratuito con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.



Alicante - Eficiencia relativa: 8.24 - Precio trayecto: 1.45€ En noveno puesto se posiciona Alicante, con sus 9 minutos y 38 segundos de duración media de desplazamiento por kilómetro y el segundo porcentaje de recorrido a pie más bajo del Top 10, sólo por encima de Cádiz. Esta ciudad mediterránea logra ofrecer un servicio de calidad gracias a su combinación de autobuses urbanos con tranvías y metros ligeros para ofrecer soluciones adaptadas a cada entorno. El precio por trayecto está ligeramente por encima de la media pero no llega a alcanzar a los de la capital.



