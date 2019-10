Ya son dos Cat Café en A Coruña Sólo desean un dueño con el que intercambiar amor Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 20 de octubre de 2019, 09:31 h (CET) Hablaré de un sitio fantástico, progresista y evolucionado que ocupa su mente en todos los tipos de vida del planeta. Principalmente, gatos.

Cat Café de A Coruña es un lugar de amantes de los animales, son vidas, no lo olvidemos nunca, es de vidas de lo que estamos hablando. Se merecen respeto y ayuda, que es lo que le propician Montse, Pedro y Antía a los gatitos que encuentran en la calle, que muchos son por cierto en cantidad.

Ya podía nuestra sociedad darse más cuenta de que son seres vivos que tienen necesidades que cubrir y el derecho a la vida digna.

El Cat Café de A Coruña, además de excelentes cocineros, te brinda la oportunidad de ser adoptante de un hermoso gato/a, muy mansos en su mayoría, juguetones y con ganas de disfrutar y compartir. Deseosos de vivir. Recomiendo que se les estudie, se les aprecie y se hagan familia de ellos. Jamás decepcionan y no te quieren por lo que tengas sino porque te quieren sin más.

Las recomendaciones de los dueños del Cat son buenas: microchips, vacunas, esterilizaciones y amor.

¿A qué esperas para cambiar tu propio chip?, adopta y no compres.

Adopta y sé feliz. Adopta y si vas, verás como serás el adoptado, porque ellos también eligen dueño y se pegan al que le gusta, que lo he visto yo, que sí, que eligen ellos. Muchos que iban por un gatito siamés se llevaron el de manchas porque se les pegaba más y entonces se hacía más de querer. A partir de ahí, el color no importa.

Ahora tienen otro Cat Café en Ronda de Outeiro, en A Coruña. Y todos felices, más oportunidades hay de ayudar a gatitos. Lindos son los gatitos. Hay que respetarlos. Además tienen lugar en Facebook. Ahí podrás ver los mininos que están listos para adoptar y preguntar por ellos. La mayoría son raza común (bombay, carey, común europeo, cruces con siamés). En ocasiones tienen alguna raza exótica y persas.

Son todos muy cariñosos y sólo desean tener un dueño con el que intercambiar amor.

Dar mucho cariño, mimos, ocupar alguno de tu tiempo y darte tranquilidad, porque nada como ellos para equilibrar tus nervios y más si los tienes fuera de sus casillas por problemas, impedimentos, miedos o frustraciones.

Y si tienes ganas de colaborar con ellos, ahora están carentes de croquetas de bebé y camitas. Ellos mantienen y sanean muchos gatos y en ocasiones requieren alguna ayuda. Yo también colaboro con mi grano de arena, nunca mejor dicho, porque les envío sacos de arena y contenedores para que tengan su baño listo.

No quieren dinero, ojito. Sólo cosas que puedas comprar a los gatitos. La comida la agradecen mucho. Y aquí dejo un grano de arena más, para los que aprecian la vida de todas las especies del planeta.

