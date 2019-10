La Commedia crea un helado especial para Halloween perteneciente a la Línea Divina

Queda muy poco para la noche más espeluznante del año: Halloween. Calabazas, fantasmas, tumbas, etc. un sinfín de tétricos elementos son característicos de esta fecha mundialmente conocida. La Commedia, la heladería gourmet más divina de Madrid, ha diseñado especialmente para la ocasión el helado de Halloween (perteneciente a la Línea Divina), además de otros exquisitos dulces que a todo el mundo dejarán "temblando". Disponibles en la Commedia del 18 de octubre al 3 de noviembre. PVP: desde 1 € Sin gluten, elaborado con una base de frambuesa, salsa de frambuesa y una deliciosa cobertura de chocolate blanco. Así es el helado que la gelatería italiana La Commedia ha creado específicamente para la noche más tenebrosa del año. Esta delicia, que pertenecerá a la Línea Divina de La Commedia, estará disponible en la gelatería a partir del 18 de octubre y hasta el 3 de noviembre (ambos inclusive). PVP: desde 3,5 € (dependiendo del número de bolas)

Además, la Commedia contará un año más con su selección de galletas de Halloween. Estas están elaboradas en el propio obrador de la heladería con la base especial de La Commedia: harina, huevos, mantequilla, azúcar, etc. y pueden encontrarse con formas diferentes: fantasmas, calabazas, Frankensteins… Son para todas las edades y gustos. Además, estarán disponibles tanto en el local de La Commedia, como en versión take away. PVP: de 1 a 1,5 € (dependiendo del tamaño de la galleta)

Acerca de La Commedia

En la madrileña calle del General Pardiñas nº7 se encuentra una pequeña delegación del Paraíso en la Tierra: La Commedia, inspirada por La Divina Comedia de Dante. En ella se pueden degustar los más exquisitos helados artesanales (ligeros y bajos en grasa) que constituyen una delicia para los sentidos, además de pasteles, galletas, bizcochos o tiramisú. Todas sus especialidades se elaboran en el propio obrador a la antigua usanza y con los ingredientes más sanos y naturales. Por supuesto, La Commedia cuenta con una selección de productos sin gluten, sin lactosa y para veganos.

Los orígenes de La Commedia se remontan a 1936, cuando Francesco y Bice, los abuelos, abrieron una de las primeras heladerías de Milán. En pocos años, Gelateria Piermarini se convierte en la referencia, los clientes acudían de toda la ciudad para probar los magníficos helados de Francesco.

Por este motivo, Paola Panzani ha querido seguir los pasos de su familia y abrir en Madrid una heladería siguiendo el concepto y los secretos de su abuelo.

HELADERÍA ‘LA COMMEDIA’

Calle General Pardiñas, 7

Facebook: lacommedia.madrid Instagram: lacommedia.madrid Página web: www.lacommedia.es

MediaKit