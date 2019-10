Finaliza el plazo para participar en el XXV Certamen de Dibujo Gregorio Prieto, el próximo 31 de octubre Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 14:41 h (CET) El ganador recibirá 8.000€ y una exposición individual durante 2020. El segundo premio estará dotado con 4.000€. Pueden participar artistas españoles y extranjeros residentes en España con hasta 2 obras de dibujo que no hayan sido premiadas anteriormente. Las bases del Certamen se pueden consultar en: https://gregorioprieto.org/certamen-de-dibujo/ La Fundación Gregorio Prieto tiene abierto el plazo de convocatoria para el XXV Certamen de Dibujo Gregorio Prieto, un premio creado por el propio pintor con la finalidad de impulsar el dibujo, ayudar al artista y difundir su obra.

El Certamen de Dibujo Gregorio Prieto es, en la actualidad, el más prestigioso de España en esta disciplina artística y el mejor dotado económicamente, este año con más de un 30% de asignación en sus dos premios. Así, el artista ganador recibirá 8.000€ y una exposición individual en el Museo de la Fundación Gregorio Prieto durante el año posterior a la celebración de este certamen. El segundo premio percibirá una dotación de 4.000€. Además, las obras premiadas y seleccionadas tendrán la posibilidad de ser expuestas en el Museo de la Fundación Gregorio Prieto en Valdepeñas (Ciudad Real) en diciembre de 2019 y posteriormente en Madrid en el primer trimestre de 2020.

Al certamen pueden concurrir artistas españoles y extranjeros residentes en España. Cada autor podrá presentar dos obras de dibujo como máximo, firmadas y debidamente enmarcadas, con una protección adecuada para su transporte y conservación. Las dimensiones de las obras no podrán ser superiores a 200 x 200 cm. El tema será libre y original, siendo condición indispensable que la obra no haya sido premiada en otro concurso o certamen.

Además se deberá adjuntar un dossier de la obra así como una breve nota biográfica del autor, que se utilizará para su posterior publicación en un catálogo editado por la Fundación Gregorio Prieto.

El plazo de presentación de las obras será hasta el 31 de octubre de 2019, teniendo que enviar las obras al Museo de la Fundación Gregorio Prieto (C/ Pintor Mendoza, 57. 13.300 Valdepeñas - Ciudad Real), en horario de martes a sábado, de 10 a 14 y de 18 a 21 h. Domingos de 11 a 14h.

El jurado, compuesto por profesionales del mundo del arte, seleccionará las obras ganadoras, que pasarán a ser propiedad de la Fundación Gregorio Prieto, así como sus derechos de difusión. Se pueden consultar las bases del certamen en: https://gregorioprieto.org/certamen-de-dibujo/

Certamen de Dibujo Gregorio Prieto

Fue deseo del propio pintor Gregorio Prieto (1897-1992) crear este certamen a través de su fundación para difundir el arte del dibujo. Este certamen bienal, convocado desde hace más de veinte años, es hoy en día el más prestigioso de nuestro país en esta disciplina artística.

En sus 24 ediciones, han participado miles de artistas que han llegado a presentar más de 6.000 obras. La última ganadora ha sido la creadora granadina Marta Beltrán por su obra Tras el espejo, que actualmente expone su muestra con más de 30 obras en el Museo de la Fundación Gregorio Prieto en Valdepeñas (Ciudad Real) con el nombre 'Ojos de un extraño' hasta el próximo 14 de julio, como parte del premio.

José Hernández, Raphaël Larre, Virginia Fryeiro, Rafael Ricardo Sánchez Grande, Aurora Cid, José Manuel Ciria o David Morago han sido otros artistas galardonados en pasadas ediciones.

La Fundación Gregorio Prieto fue constituida por el propio pintor en la Cueva-Prisión de Cervantes, en Argamasilla de Alba, el 12 de marzo de 1968 para la difusión y conservación de la obra artística del pintor Gregorio Prieto, de sus manuscritos, correspondencia y otros textos, y de promover actividades culturales. La Fundación adquirió en Valdepeñas (Ciudad Real) una casa palaciega para ubicar el Museo de la Fundación Gregorio Prieto que fue inaugurado por S.M. el Rey don Juan Carlos I, el 19 de febrero de 1990.

