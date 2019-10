El Neutrino Energy Group impulsará el sector tecnológico del futuro Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 14:46 h (CET) Cada vez que la humanidad se enfrenta a una crisis que pone en peligro su existencia, se ha encontrado una manera de superar colectivamente los obstáculos que se presentan, con el objetivo de construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Esta vez no es diferente; en este momento científicos de todo el mundo están trabajando duramente para desarrollar futuras tecnologías de energía renovable que permitan generar electricidad en cualquier lugar y en cualquier momento El 23 de septiembre, Google añadió una nueva publicación a su blog oficial. Titulada "Nuestro compromiso para garantizar un futuro sostenible para todos", esta publicación describe los continuos esfuerzos de Google por lograr que sus instalaciones sean más ecológicas y sostenibles.

Según la publicación, Google ha aumentado recientemente las iniciativas destinadas a impulsar sus instalaciones internacionales a través de fuentes de energía sostenibles. Este programa experimental es parte del esfuerzo general que está realizando el sector tecnológico para dejar de usar combustibles fósiles y apostar por las tecnologías energéticas limpias del futuro. Si bien todos están de acuerdo en que los combustibles fósiles son ineficientes y contaminantes, la excesiva dependencia de la infraestructura energética actual respecto a estos podría causar una desaceleración económica que frenaría el avance y la innovación del sector energético.

La gran tecnología se está volviendo verde, pero ¿a qué coste?

Actualmente, Estados Unidos es un gran exportador de energía y, según la mayoría de sondeos, su economía nacional está en buena forma. El resto del mundo se dirige a la recesión, pero si la economía de los Estados Unidos se mantiene estable, las relaciones comerciales ayudarán a atenuar los efectos sistémicos de esta recesión económica mundial.

Desafortunadamente, los combustibles fósiles son la clave de este renacimiento energético en América. Es un hecho evidente que los combustibles fósiles han permitido a la humanidad crecer al nivel actual de desarrollo tecnológico, y lo cierto es que estas fuentes de energía nocivas y peligrosas continúan permitiendo el avance de la humanidad.

En este momento las energías renovables no están contribuyendo lo suficiente para lograr una transición viable de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía. Para desarrollar tecnologías energéticas limpias que salven a la civilización, se tendrá que depender de manera momentánea de los mismos combustibles que han llevado a la sociedad a la situación actual.

Se necesitan nuevas tecnologías para garantizar la estabilidad económica en el sector tecnológico a largo plazo

Las tecnologías fotovoltaicas, eólicas y geotérmicas aportan una cantidad creciente de energía al suministro global. Al mismo tiempo, cada una de estas tecnologías tiene sus detractores, y en la mayoría de casos, los nuevos proyectos de represas hidroeléctricas ya no se llevan a cabo debido a las desventajas ecológicas.

La producción de energía geotérmica solo es viable en cierta áreas de la superficie terrestre, los parques eólicos solo operan en condiciones favorables, y las células fotovoltaicas solo alcanzan su máxima eficiencia cuando están bajo la luz solar directa. A pesar de estos inconvenientes, los seres humanos se han mostrado más que capaces de ampliar el uso mundial de tecnologías de energía renovable.

Sin embargo, al mismo tiempo, la dependencia de las energías renovables no aumenta en proporción a las necesidades energéticas del mundo. En este punto, y siendo realistas, llevará décadas poder hacer una transición completa alejada de los combustibles fósiles. Y eso suponiendo que la actual crisis ecológica del planeta no da un giro inesperado en el camino.

La revolución neutrinovoltaica

Si las tecnologías de energía renovable existentes no son tan eficientes, se tendrá que continuar desarrollando otras nuevas para reemplazarlas. A medida que la especie humana se ha ido desarrollando, ha aprendido cada vez más modos de obtener energía del medioambiente. Desde el caballo y los carruajes hasta la máquina de vapor y los motores de combustión interna, la humanidad ha creado incesantemente nuevas tecnologías de producción de energía para satisfacer sus necesidades evolutivas, y ahora la era energética del futuro ha comenzado.

Aunque algunos científicos sospecharon de sus posibilidades durante algún tiempo, no fue hasta 2015 cuando los investigadores descubrieron la clave tan buscada de los neutrinos. Aunque estas partículas no visibles pueden parecer fantasmagóricas, lo cierto es que poseen masa, y con los instrumentación adecuada es posible catalizar esta masa y transformarla en energía eléctrica.

Ahora que han pasado más de cuatro años, la era de los neutrinovoltaicos ya ha comenzado realmente. Pese a que la cantidad de energía que pueden generar los dispositivos de energía de neutrinos actuales es demasiado pequeña para ser útil, ya se han dado grandes avances en cuanto a la eficiencia de producción de energía. De hecho, estos progresos recientes en ingeniería muestran que la tecnología neutrinovoltaica a nivel de los consumidores ya se ve en el horizonte.

Adoptar la tecnología neutrinovoltaica fomentará una mayor uso de la energía sostenible

En este momento, las empresas quieren distanciarse de los combustibles fósiles, pero están preocupadas por su productividad. Cualquier empresario sabe que prescindir prematuramente de los combustibles fósiles conduciría a una enorme pérdida económica que incluso podría conducir a la sociedad humana a la Edad de Piedra. Se necesita ensartar la aguja con sumo cuidado, y en ninguna otra parte el riesgo es tan evidente como en el sector empresarial.

El crecimiento económico mejora la vida de todos. La pobreza es suprimida, la sociedad prospera y se crean nuevas tecnologías que alteran de manera irrevocable la trayectoria de la historia de la humanidad. El crecimiento económico siempre se basa en el acceso a la energía, y la disminución de la cantidad de energía disponible conduce inevitablemente al colapso económico.

Las empresas necesitan saber que la energía sostenible es viable económicamente. Por ejemplo, a las empresas del sector de los electrodomésticos no les impresionan demasiado las tecnologías energéticas que no ofrecen cambios notables en las baterías de los dispositivos ni alteran de manera significativa la forma en que los consumidores interactúan con la red eléctrica. Sin embargo, si se desarrollara una nueva tecnología que liberara a los fabricantes de dispositivos electrónicos de la dependencia de las baterías de iones de litio y de la red eléctrica de una sola vez, de repente aumentaría la confianza de todos los sectores de la economía y paulatinamente se prescindiría del uso de los combustibles fósiles.

El Neutrino Energy Group está ofreciendo hoy los dispositivos neutrinovoltaicos del futuro

La fabricación de un teléfono inteligente que no necesita ser cargado cambiaría el modo en que todos ven la energía renovable. El Neutrino Energy Group, su director ejecutivo Holger Thorsten Schubart y su equipo internacional de colaboradores están a tan solo unos pasos de lograrlo. Escucha Google: el Neutrino Energy Group está a punto de llevar tus esfuerzos por fomentar la energía sostenible a un nuevo nivel.

