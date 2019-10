El Día Solidario de las Empresas movilizará a más de 1.000 voluntarios en su 13ª edición Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 14:18 h (CET) Se celebra el 26 de octubre en 11 ciudades de forma simultánea y reunirá a más de 1.000 voluntarios de casi un centenar de empresas y entidades participantes Organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional el Día Solidario de las Empresas (DSE) es una jornada referente del voluntariado corporativo a nivel nacional, que este año se celebrará el 26 de octubre en 11 ciudades de forma simultánea. Se trata de una nueva muestra del compromiso del sector privado y sus profesionales a través del voluntariado como potente herramienta de transformación social.

En esta edición el Día Solidario de las Empresas reunirá a más de 1.000 voluntarios de cerca de un centenar de empresas y entidades participantes. Este año las diferentes actividades de voluntariado se celebrarán en: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Sevilla, Valencia, Vigo, Zaragoza, Madrid, Mallorca, ciudad que se suma por primera vez a la iniciativa, Tenerife y Málaga.

Los voluntarios se implicarán en diversas actividades, como talleres de ocio y acompañamiento a colectivos en riesgo de exclusión social, personas mayores, niños, jóvenes o con discapacidad y actividades medioambientales. Entre ellas, en Madrid se realizarán actividades medioambientales y de ocio y tiempo libre con personas mayores, con problemas de salud mental o discapacidad, como una actividad con perros de adiestramiento, talleres de restauración, actividades deportivas con caballos, en las pistas de nieve de Xanadú, camas elásticas en Urban Planet Jump Rivas-Vaciamadrid, fútbol, etc.

Los voluntarios de Barcelona realizarán actividades como un taller de calendarios de Adviento, con AIS, Ayuda a la Infancia sin Recursos, juegos con los niños de las madres del piso de acogida de Casa Guadalupe o un partido de fútbol con personas con discapacidad de la residencia D’en Mas Saurò.

En Galicia, los voluntarios de A Coruña celebrarán actividades como: apoyo en el local Cocina Económica y reparto de comida a domicilio a familias y personas con movilidad reducida o una actividad medioambiental en el Concello de Cambre en la que se harán labores de limpieza. En Vigo los voluntarios participarán en la reforestación medioambiental en Chandebrito, juegos y acompañamiento a personas mayores en Residencia Santa Marta o limpieza de playas en Cangas do Morrazo.

Valencia ofrece actividades como la rehabilitación del colegio Santiago Apóstol, o visitas con personas con discapacidad al Oceanográfic y al Parque Natural de la Albufera. Por su parte, en Sevilla se realizarán actividades como el mantenimiento de árboles y plantas en un huerto urbano, de la mano de la Asociación de Amigos parque del Alamillo, la preparación de comida en el Comedor Social de Triana o la visita a Isla Mágica con niños con autismo.

También Canarias participa en el DSE, en concreto desde Tenerife se organizará un divertido taller de inicio a las RRSS con personas mayores del Club de la 3ª Edad San Gerardo en La Salud.

En sus más de diez años de historia, en el DSE han participado cerca de 200 compañías y más de 150 entidades no lucrativas. En total más de 10.300 voluntarios se han involucrado en la atención de cerca de 50.000 personas de colectivos especialmente vulnerables.

El encuentro se puede seguir en redes sociales a través del hashtag #DiaSolidario19 y la cuenta oficial @diasolidario.

Datos del Día Solidario de las Empresas:

Día: sábado, 26 de octubre de 2019

Hora: de 09:00 y las 13:30 horas. Tras las actividades se celebrará una comida con todos los voluntarios en cada una de las ciudades participantes.

Para más información: https://www.diasolidario.com/

