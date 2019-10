MediaStartups Valencia bate récords de asistencia en su II Edición con más de 400 emprendedores

El mayor encuentro del mundo de startups, emprendedores, medios de comunicación y periodistas, MediaStartups Valencia ha batido récord de asistencia en II Edición con más de 450 asistentes, entre emprendedores, periodistas y speakers. Los emprendedores han reclamado la necesidad de salir en los medios de comunicación El mayor encuentro de periodistas y emprendedores del mundo, MediaStartups, ha celebrado su segunda edición en la ciudad de Valencia con un impresionante número de asistentes, más de 400 emprendedores no quisieron perder la oportunidad de estar en contacto con los principales medios de comunicación así como con el resto de actores del ecosistema emprendedor. El evento, celebrado en el edificio Marina de Empresas de Valencia, se ha convertido en el reclamo de la necesidad que tiene el mundo emprendedor nacional de tener mayor presencia mediática.

400 emprendedores, 20 periodistas y 30 speakers disfrutaron de una jornada que fue inaugurada por Juanma Romero, presentador del programa Emprende de TVE, la Concejala de Emprendimiento de Valencia, Pilar Bernabé, Ana Giménez, Directora de Marketing de Lanzadera, Diana de Arias Co Funder de la Startup Decenario y Chema Nieto, fundador de MediaStartups.

“Las startups valencianas van a estar presentes en muchos medios gracias a mediastartups, que ha apostado y ha puesto el foco en la ciudad de Valencia. Tenemos un ecosistema muy potente, muy bien preparado, que está haciendo grandes cosas en la ciudad y en el resto del mundo” ha afirmado Pilar Bernabé, concejala de emprendimiento de Valencia.

“Gracias a todos por haber venido a este evento tan importante para las startups que se celebra por segundo año consecutivo y gracias a Mediastartups por seguir apoyando a proyectos emprendedores”, ha explicado Ana Giménez, directora de marketing de Marina de Empresas.

Durante el evento tuvieron lugar diferentes mesas redondas, ‘Periodistas vs emprendedores vs corporate’, ‘One to One” y la mesa más televisiva del evento, “First Date”. Los asistentes al evento contaron además con dos pitch’s entre las diferentes mesas y con diferentes espacios, con zona de networking y talleres que fueron abarrotados por los asistentes. En la clausura se emitió por primera vez el programa Nación Innovación, presentado por Chema Nieto y Miguel Belda, director del medio de referencia, Todostartups.

Medios de comunicación como El Español, Revista Emprendedores, Investing, ABC, Impulsa Visión de RTVE, Economía3, Todostartups, Valencia City, Valencia Extra, Valencia Plaza, Un café con, InfoguíaValencia, 7 Televalencia, RDS Televisión y Top Emprendedores fueron media partners y protagonistas de este encuentro. Además, este evento contó con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia (Turismo Valencia), Marina de Empresas, Lanzadera, Valencia Activa, Caser Seguros, Siteground, CEF, Udima, Renault, Momoven, Paviado, Cerveza Mascletá, Trastología, Flores Nuevas, Caixa Popular, Redbull, Malferida, Bonealive, Adhara Organic, Baterfly, Kento, En el Bote, Staxe, Del Poble, Alejandra Sastre, Elixir Café, Mensos, Balbisiana, Emprenemjunts, Conectando Startups, Socialnius y Salad Planet.