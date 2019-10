inAtlas: El Big Data revoluciona el sector inmobiliario Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 13:22 h (CET) El sector inmobiliario se moderniza al utilizar la Tecnología de la Información para optimizar, agilizar y mejorar los servicios gracias a la consolidación de las empresas PropTech. inAtlas utiliza los beneficios del Big Data para identificar nuevas oportunidades y estrategias de este sector, así como tomar decisiones dinámicas y eficaces Los beneficios de las tecnologías de la información no han pasado desapercibidos en el sector inmobiliario, se han ido incorporando para optimizar, mejorar y aportar transparencia en los procesos de compraventa, alquiler o inversión, satisfaciendo las necesidades de las empresas y compradores.

inAtlas, consultora tecnológica, ha desarrollado una herramienta de Geomarketing para el Sector Inmobiliario que centraliza en una única solución la visualización espacial de datos catastrales, datos de oferta inmobiliaria, de viviendas vacacionales, datos de empresas, fondos de inversión, promotoras y consultoras inmobiliarias, así como datos de perfiles de renta, nivel de estudio y capacidad de gasto de la población residente. “Ofrece soluciones estratégicas para el análisis de testigos inmobiliarios, monitorización de la evolución de precios por zonas geográficas y áreas de proximidad alrededor de los assets del cliente, entre otros servicios. inAtlas ha elaborado un sistema Big Data basado en el procesamiento continuo de datos vinculados a 48 millones de direcciones catastrales a piso-puerta en toda España. Esto ha permitido a las empresas del sector anticiparse y encontrar oportunidades de negocio, mediante análisis completos de la información necesaria para la toma de decisiones, a través de una visualización extremadamente fácil de entender”, afirma Silvia Banchini.

La aplicación detecta las zonas de mayor rentabilidad, zonas PRIME, y zonas comerciales abiertas, en las ciudades, reduciendo drásticamente el tiempo de búsqueda y evaluación de las mejores ubicaciones para una inversión y puesta en marcha de una promoción inmobiliaria. Integra también módulos analíticos de valoración inmobiliarias y cálculo de renta por cada hogar, uniendo el potencial de la geolocalización con la calidad de análisis inmobiliaria de una de las empresas líderes en consultoría inmobiliaria, Aplicaciones Estadística con Krata S.A. Sociedad de Tasación Oficial homologada por el Banco de España.

La aplicación de inAtlas, basada en inteligencia de localización, permite decidir cuál puede ser la mejor localización para la compra o venta de un nuevo activo mediante estudios de mercado e información de la competencia. Silvia Banchini, directora general de inAtlas en declaraciones a TV3 afirma “el Geomarketing lo que ha permitido es situar en un mapa, información de negocio y datos vivos relacionados con las condiciones exógenas a cada empresa, visualizando como estas afectan al éxito del propio negocio. La información actualizada es accesible universalmente y puede descargarse de manera sencilla, en ficheros e informes a la carta”. De ahí que conocer patrones de comportamiento del sector inmobiliario en un mapa, permita a los agentes involucrados en una operación inmobiliaria disponer del valor añadido del “dónde” sobre la información cualitativa y relacional de distintas “fuentes”.

inAtlas emplea Big Data e indicadores de tendencias para analizar patrones de comportamiento de los consumidores sobre parámetros propios y de terceros: demografía, ubicación, mercado de consumo, estado socioeconómico, indicadores de precios inmobiliarios, etc. Sobre dichos patrones ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial, que proporciona algoritmia de cross-selling y recomendaciones para prevención de fugas de clientes, estableciendo modelos predictivos que ayudan a las empresas a crecer de forma más rápida y segura.

El análisis de datos, junto con herramientas fáciles de estudios de mercados y valoración inmobiliaria, permite a los clientes de inAtlas optimizar sus estrategias al anticiparse y conocer el comportamiento del mercado. Además, de la normalización y geocodificación también ofrece la venta de bases de datos, como por ejemplo catastro: bases de datos enriquecidas de parcelas, edificios, construcciones y propiedades, vinculadas en un único archivo: Viviendas geolocalizadas y locales en alquiler y venta, superficie y precio, además de la realización de Informes de análisis predictivo y análisis de ubicación.

inAtlas: empresa especializada en Location Analytics que ofrece soluciones estratégicas de negocios basadas en la ubicación. Ha creado una tecnología propia que aumenta la velocidad de cálculo de datos geoespaciales, permitiendo una alta flexibilidad de personalización, visualización e integración continua de bases de datos diversas. Desarrolla soluciones tecnológicas para gobiernos y para empresas privadas de bancos y seguros, telecomunicaciones, energía, hostelería, comercio mayorista y minoristas, concesionarios, fabricantes, así como modelos analíticos a medida para la búsqueda de prospectos espejos, lugares óptimos de expansión, oportunidades de ventas cruzadas y prevención de fugas. En joint venture con Informa D&B, líder español en la oferta de Información comercial y financiera de empresas, ofrecen una competitiva herramienta de Geomarketing que permite descubrir los patrones de comportamientos y dinámicas de proximidad entre clientes, proveedores y competidores, para optimizar las acciones de marketing dirigidas tanto para captación de nuevos clientes como para su retención.

Vídeos

inAtlas



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.