El Reloj de la Catedral de SigÃ¼enza 'da la hora' en el cupÃ³n de la ONCE

El Reloj de la Catedral de Sigüenza es el protagonista del cupón de la ONCE del lunes, 21 de octubre, perteneciente a la serie ‘Ciudades en Punto y Hora’. Cinco millones y medio de cupones difundirán este reloj por toda España, por lo que María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, daba las gracias a la entidad por una iniciativa “que nos da visibilidad nacional” El Reloj de la Catedral de Sigüenza es el protagonista del cupón de la ONCE del lunes 21 de octubre, perteneciente a la serie ‘Ciudades en Punto y Hora’. Cinco millones y medio de cupones difundirán este reloj por toda España.



Francisco Marfil, director de la ONCE en Guadalajara; José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial; Mª Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, y Atilano Rodríguez, obispo de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, han sido quienes han presentado el cupón esta mañana en la sala de prensa de la Diputación Provincial, esta mañana.

Para María Jesús Merino, "estas acciones nos dan visibilidad a nivel nacional, en ámbitos y lugares donde no somos tan conocidos, por lo que agradecemos a la ONCE su apuesta por Sigüenza, precisamente en el año en el que se han cumplido los 850 años de la Consagración de la Catedral, y a las puertas ya del IX Centenario de la ciudad”, valoraba esta mañana.

La primera maquinaria del reloj de la Catedral de Sigüenza data de hace más de 130 años, aunque fue sustituida por otra en los años cuarenta del siglo XX. Durante muchos años, este reloj marcó la vida de los habitantes de Sigüenza, y aún la sigue marcando.



La Catedral de Sigüenza está dedicada a Santa María la Mayor, patrona de la ciudad. Las obras comienzan en el siglo XII, continúan durante la Baja Edad Media, y se completa el edificio en el siglo XV. Posteriormente se levantan sacristías, girola, y se desarrolla la ornamentación.



Las portadas (meridional y occidental) son románicas de la primera época, aunque cuentan con elementos posteriores neoclásicos y barrocos. A ambos lados de la fachada principal se alzan dos torres cuadradas, de cuatro cuerpos. En el cuerpo superior, que remata en almenas con gruesas bolas, se encuentran las campanas y poseen grandes troneras de arcos de medio punto.

La planta es de cruz latina, y cuenta con tres naves, otra de amplio transepto y una capilla mayor rodeada de girola.



La Capilla del Doncel es la de mayor esplendor desde el siglo XVI. Ocupa el extremo meridional del transepto y se abre a él por una portada, de comienzos del siglo XVI, renacentista, con labores platerescas.

El interior es obra de los siglos XIV-XV. el mausoleo del Doncel (siglo XV) tiene cinceladas labores en sus pilastras, en sus arcos y pinturas de la Pasión de Cristo.



