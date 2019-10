Oncólogos definen las estrategias para implementar la medicina de precisión en el diagnóstico del cáncer

Grupo multidisciplinar y transversal que trabaja en la evolución del modelo de atención sanitaria del paciente con cáncer El grupo OncoRetos, impulsado por Luzán5 Health Consulting, ha reunido a un grupo multidisciplinar y transversal de expertos en Oncología para definir las “líneas estratégicas de la Medicina de Precisión aplicada al Diagnóstico en cáncer”.



En colaboración con Bayer, Bristol-Myers Squibb y Roche arranca este primer proyecto dirigido por los doctores Josep Mª Tabernero, presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona; el Dr. Boi Ruiz, director del Instituto Universitario de Pacientes de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) y Ex Consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña; la Dra. Pilar Garrido, presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y el Dr. Carlos Mur, Director de coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid y vocal junta directiva de la Sociedad Española de Directivos de Salud (SEDISA).



La Medicina de Precisión aplicada al diagnóstico en cáncer, tanto en tumores sólidos, líquidos y pediátricos, es el primer paso que hay que dar para reorganizar la asistencia sanitaria del paciente con el objetivo de mejorar los resultados de salud, la experiencia del paciente y supone para el financiador un retorno social coste-efectivo. Como asegura Boi Ruiz “estas metas consistentes en mejorar la salud de la población, reducir el coste social y económico de ésta, mejorar los cuidados del paciente y progresar en el conocimiento son fundamentales para avanzar en la atención sanitaria del paciente con cáncer”.



La Medicina de Precisión debe tener una correcta implementación dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), dentro de los Planes de Cáncer autonómicos, teniendo en cuenta que se estima que el número de nuevos casos de cáncer diagnosticados en España en el año 2019 alcanzará los 277.234, un 12% más que en 2015 (1), se producen 8,9 millones de muertes por casos de cáncer alrededor del mundo [2], esperándose un aumento del 75% de diagnósticos en los próximos 20 años [3] y el ascenso de los costes globales del cáncer a más de 147.000 millones de dólares [4].



El objetivo primordial de esta iniciativa como asegura el Dr. Tabernero es “identificar las líneas estratégicas para la implementación de la Medicina de Precisión enfocada al diagnóstico del cáncer en España: poner en valor la importancia para la correcta identificación del tratamiento que hay que determinar en las enfermedades oncológicas, analizar la necesidad de una estructura para la cartera de servicios de Medicina de Precisión aplicada al diagnóstico, evaluar los modelos que existen en las Comunidades Autónomas (CCAA) para identificar puntos comunes o diferencias, e impulsar la necesidad que la Administración determine y homogeneice los mínimos necesarios para que la Medicina de Precisión siente unas bases sólidas a nivel nacional”.



En palabras de la Dra. Pilar Garrido, presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), presidenta SEOM (2013-2015) y jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, “el abordaje del paciente con cáncer depende más de sus características particulares que del nombre genérico de su enfermedad. Una Estrategia nacional de Medicina de Precisión desde el Diagnóstico, nos permite mejorar la personalización del tratamiento y, por tanto, los resultados obtenidos. Los avances en el conocimiento genético de las enfermedades tumorales permiten adaptar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento a las características individuales de cada paciente, clasificando a los individuos en subpoblaciones que difieren en su susceptibilidad a una enfermedad en particular o en su respuesta a un tratamiento específico. Estas intervenciones deberán concentrarse posteriormente en aquellos que puedan beneficiarse de ellas, con un ahorro en los costes y una disminución de los efectos secundarios”.



La Medicina de Precisión es una realidad que ya se aplica en cierta medida, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, sin embargo como apunta el Dr. Tabernero “La medicina de precisión deberá afrontar múltiples retos durante los próximos años, ya que es un campo joven pero que está en continuo crecimiento. Muchas de las tecnologías que se necesitarán en un futuro inmediato se encuentran en las primeras etapas de desarrollo o todavía no se han definido por completo. Los investigadores deberán encontrar formas de estandarizar la recopilación de datos clínicos y hospitalarios, y de diseñar bases de datos para almacenar grandes cantidades de datos de pacientes de forma eficiente. Además, la medicina de precisión plantea problemas éticos, sociales y legales. Es fundamental encontrar formas de proteger la privacidad de los participantes y la confidencialidad de la información sobre su salud. Los participantes deberán entender los riesgos y beneficios de participar en este tipo de programas de investigación, lo que significa que deberá existir un riguroso proceso de consentimiento informado”.



Boi Ruiz destaca que “la Medicina de Precisión también supone una gran oportunidad para el desarrollo tecnológico e industrial del país y el crecimiento económico. Sin una estrategia nacional con la adecuada planificación, existe el riesgo de que no se garantice la calidad técnica, acceso equitativo a los resultados y la solvencia del sistema sanitario. Además, se perdería la oportunidad de posicionarse en la vanguardia del desarrollo industrial y tecnológico necesarios para la implementación de la Medicina de Precisión”.



Asimismo, el Dr. Carlos Mur apunta que ante esta situación “tenemos experiencias positivas ligadas al alto nivel de nuestros profesionales, nuestros Centros hospitalarios, muchos avances en farmacogenómica y estas experiencias hay que trasladarlas a nivel nacional y compararlas con las de otros países para que nos permitan ver nuestra posición. Nuestro SNS debe reforzar los puntos débiles y contrarrestar las amenazas existentes en el entorno aún existentes mediante el diseño de un plan estratégico y su implementación. Debemos determinar los recursos necesarios, tanto humanos como tecnológicos, la planificación de acuerdo con criterios sanitarios y la financiación de los costes como parte esencial de su contenido. Todo ello con una propuesta de indicadores y estándares para su evaluación”.



Grupo de Trabajo - Medicina de Precisión aplicada al diagnóstico en cáncer

Este proyecto está coordinado por el Dr. Joaquin Mateo, oncólogo médico e investigador del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona y del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y miembro del Grupo de Trabajo de Medicina de Precisión de ESMO.



Según indica el Dr. Mateo, este proyecto “era una necesidad en nuestro SNS. Hemos constituido un grupo de trabajo con una decena de clínicos y gestores relevantes de nuestra Sanidad para establecer la hoja de ruta que debemos seguir a nivel nacional para implementar correctamente la Medicina de Precisión aplicada al Diagnostico en cáncer. Además en el proyecto se evaluarán los modelos que se están desarrollando en las diferentes CC.AA. para identificar puntos comunes o diferencias”.



Si bien la medicina de precisión tiene el potencial de detectar el inicio temprano de la enfermedad y prevenir su progresión, este prometedor campo de la medicina afronta diversos desafíos en el ámbito de la atención médica en todo el mundo:

Regulación, seguridad, ética y gobernanza

Formación y comunicación

Traslación al modelo asistencial

Cohesión y cooperación

Almacenamiento, análisis y acceso a la información

Investigación e innovación (i+i)

Cobertura y política de pago "A pesar de las numerosas acciones que están planteadas o en curso, el ámbito del diagnóstico es un campo que está insuficientemente desarrollado. La aplicación de la medicina de precisión al diagnóstico del cáncer es tratada de forma tangencial en muchos de los Planes y no existen recomendaciones adecuadas para su implementación en el proceso asistencial de la mayoría de sistemas sanitarios, incluido el español. Todo un reto que analizaremos en este proyecto y que en unos meses será presentado”.



En palabras del Dr. Mateo, “con el planteamiento de las líneas estratégicas que deberían seguirse, para lograr una implementación eficaz y sostenible que garantice la equidad en los resultados a la medicina de precisión aplicada al diagnóstico del cáncer en España, esperamos que todos los beneficios que se pueden obtener lleguen a los pacientes con cáncer y a la sociedad en su conjunto”.