-Llevamos 3 días de Tsunami democrático y acabo de darme cuenta de algo importante.



-Dime.



-Los Tsunamis arrasan allá por donde pasan. Le cambian la cara a todo el paisaje. Son destructivos e imparables.



-Correcto. Eso hacemos, destruir todo el aparato represivo y reivindicar una sociedad libre para decidir su futuro.



-Bien, pero creo que estamos usando mal el concepto. Tal como lo empleamos en la frase, da la sensación que estamos arrasando la democracia. ¿No sería mejor "Tsunami Represivo" o "Tsunami Centralista"?



-¿Pero para qué? Se sobreentiende que llevamos consigo la democracia, no la arrasamos.



-Solo lo digo para no llevar a confusión. Podemos incluso hacer juegos de palabras. "Tsunanimidad", por ejemplo.



-A ver, lo que no es serio, que de hecho "tsunamierda", es cambiarle el nombre al movimiento al cuarto día de crearlo. La gente tiene claras las motivaciones de todo lo que hacemos.



-Pero a mi me pasa con SOS Racismo. Me da la sensación que ayudan al Ku Kux Klan.



-Bueno, yo siempre he tenido dudas con lo del Partido de futbol de la Droga.



-¿¿¿¿Lo ves????