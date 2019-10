Los españoles gobernados por incultos

No, no, no es una hipérbole ni una exageración. Tampoco un deseo de denostar a nuestros políticos que, aunque en funciones, ostentan el poder.



Son hechos objetivos, verificables y comprobables.



Si comenzamos por nuestro Presidente en funciones, podremos hablar de la indignidad de haber copiado su tesis doctoral. Esta es el colofón o el broche de oro con el que se cierra una carrera universitaria. Tiene que ser inédita, elaborada por el mismo doctorando, dirigida por uno o dos directores de probada solvencia, y cada vez que en ella se mencionen o hagan alusiones a trabajos de otros autores, se les debe de mencionar correctamente, indicando el libro o trabajo del que se toman, así como el ISBN y la página del mismo, para demostrar que no solo se conoce al autor y la obra a la que se hace referencia, sino también la erudición de quien lo cita.



Desconozco qué saberes se le exigen a un doctorando en la universidad Camilo José de Cela, pero sí sé con certeza, que en muchas facultadas las tesis han de ser precedidas por una tesina que es el anticipo de lo que se expondrá definitivamente en una labor que debe de ser impecable



Está más que demostrado que de todo ello carece el trabajo de fin de carrera de Pedro Sánchez. Sí, digo con toda propiedad “trabajo de fin de carrera”, como pueda ser cualquier opúsculo refrito (en su 3ª acepción del DRAE) que se presente como tarea encomendada por un profesor, sin ninguna trascendencia.



También ha demostrado la profunda riqueza de su vocabulario cuando, visitó Gran Canaria tras el desastroso incendio que padecieron sus habitantes, y para decirles que contarían con la ayuda estatal pronunció la famosa frase: “no les faltará nuestro arrope”.



El arrope es un jarabe que se confecciona cociendo mosto hasta que toma cierta consistencia. Quien quiera le puede añadir frutas confitadas para convertirlo en un postre delicioso.



También en farmacia se denomina arrope a un jarabe hecho con miel y alguna sustancia vegetal medicinal.



Pues no, nuestro docto Presidente en funciones a lo que se refería, parece ser, es que a los canarios no las habría de faltar comprensión, ayuda y apoyo del Estado, en una palabra, arropamiento que, según el DIRAE, es el resultado de arropar, arroparse, cubrir, y, hasta enterrar. En una palabra, dicho de otra forma prestar socorro, auxilio, o protección.

Como muestra, es bastante, pues para recoger todas las inexactitudes, incorrecciones, así como “patadas al diccionario” que jalonan sus manifestaciones, pues para mencionar todas habría que estar continuamente detrás de él.



No le va a la zaga la inefable Vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, en eso de regar con inapreciables “perlas” sus discursos y peroratas.



Escogeré solo algunas de las que ha expelido en sus apariciones públicas (en privado ¡vaya Vd. a saber qué dirá!).



Esta buena mujer ha sido, según ella, cocinera antes que fraila. La expresión correcta es “...antes que fraile”, pues no hay ningún convento de ”frailas”, sí de monjas, pero no se recoge en el dicho.



También dijo que las españolas han de ser caballeras, quijotas manchegas. ¡Vamos a ver!, el libro de nuestro insigne Cervantes, conocido en el mundo entero, es el Ingenioso Hidalgo, D. Quijote de la Mancha, siendo un quijote la pieza de la armadura que cubría el muslo y él lo tomó como chanza para darle título a su obra.



Pero ¿Qué sabrá esta mujer de estas cosas?, cuando manifiesta que el español está lleno de anglicanismos. Que no, Carmen ¡Que no! El anglicanismo es la religión imperante en Inglaterra, impuesta por el lascivo Enrique VIII, cuando el Papa no le permitió anular su matrimonio con la reina Juana, hija de los Reyes Católicos.



También es una especialista en geografía, sobre todo de los mares que bañan nuestra Península, pues como todos sabemos, el Mediterráneo se encuentra al oeste de España, ya que, según ella, el Rocío es la explosión de la primavera en el Mediterráneo. ¿Sabrá dónde se encuentra el Atlántico?



Pero como se trata de destrozar el diccionario, no deben nuestros políticos desaprovechar cualquier ocasión que se les presente para ello, por lo que, nuestro Ministro del Interior, en funciones, Grande Marlasca, el día 17 de este mes, en una intervención radiofónica de un programa con millones de oyentes, no sintió rubor alguno al decir PREVEYENDO. Sí, sí, utilizó ese “palabro”. Si solo hubiese sido una sola vez, se le podría disculpar como un lapsus linguae, pero no, lo repitió por segunda vez.



Sr. Grande Marlasca, en español existen dos verbos parecidos en su pronunciación pero totalmente opuestos en su significado. Uno de ellos es prever que significa ver algo con anticipación, el otro proveer (preveer es un espúrio) que quiere decir: Proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado.



¿Se parecen en algo? pues no.



Bien pues esta es la cultura y conocimientos de los que nos gobiernan.



Lamentable, ¿verdad?