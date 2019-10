Giti completa su oferta de neumáticos certificados con el símbolo de invierno 3PMSF para la temporada 19/20 Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 08:02 h (CET) Giti Tire ha agregado nuevos patrones a su oferta de neumáticas de invierno para la temporada de 2019/20 elevando el número total de opciones a 23. Todos ellos están marcados con el símbolo de la montaña de tres picos y el copo de nieve (3PMSF) que se otorga de forma independiente Cubriendo todas las posibles necesidades para carretera combinada, larga distancia, servicio regional, servicio mixto, urbano, y neumáticos “toda posición”, los nuevos patrones acreditados tienen en cuenta las últimas legislaciones de varios países europeos destinadas a que los operadores de camiones y autobuses utilicen neumáticos con el símbolo 3PMSF.

Para lograr la certificación de 3PMSF, los fabricantes deben seguir la regulación europea ECE117-02 y demostrar que sus neumáticos son, como mínimo, un 25% mejor en la prueba de aceleración en nieve regulada que un neumático de referencia no certificado.

Se trata de una prueba independiente con sus pautas controladas, por lo tanto el símbolo 3PMSF obliga a realizar más pruebas de rendimiento que la marca tradicional M + S (barro y nieve). La marca M+S también indica su aptitud para uso en invierno pero los fabricantes pueden colocarla en las paredes laterales de los neumáticos sin un procedimiento de prueba oficial.

Lennart Lindstrom, Director Técnico de Giti Tire, explica: “En los últimos años, los legisladores de varios países europeos se han centrado en mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en condiciones severas de invierno. Hay demasiados camiones que están causando accidentes y bloqueos en la carretera por tener neumáticos no adecuados en todas las posiciones”.

“Por ejemplo, Alemania y Suecia han comenzado a exigir la acreditación 3PMSF también para los ejes de dirección, igualando así los requisitos que ya se requerían para los ejes de tracción. Otros países europeos tienen regulaciones similares en progreso y esperamos que apliquen estas nuevas legislaciones más temprano que tarde”.

“Con el objetivo de proporcionar a nuestros clientes una adecuada gama de neumáticos, en Giti hemos sido muy activos en el desarrollo y mejora de una más amplia oferta certificada con el símbolo 3PMSF que permite cumplir con estas nuevas condiciones de mercado más estrictas. Ahora ofrecemos una solución completa de posiciones y aplicaciones para flotas de camiones y autobuses".

El Centro Europeo de I + D de Giti Tire en Hannover, Alemania, ha liderado el proyecto para conseguir las nuevas certificaciones con la ayuda del principal centro de I + D de la compañía en Hefei, China. Para el invierno 2020/21, ambos centros continuarán desarrollando la gama de modelos certificados.

Sobre Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.