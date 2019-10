Foster’s Hollywood trae el espectáculo del queso a la mesa con sus nuevas: Raclette y Orleans Burgers Comunicae

jueves, 17 de octubre de 2019, 16:09 h (CET) Dos nuevas creaciones que sorprenden a los fans del queso por su espectacular acabado en mesa delante del cliente Foster´s Hollywood, la enseña de restaurantes líder en comida americana, presenta su nueva propuesta de burgers, que sin duda hará vibrar a los amantes del queso: las nuevas Raclette y Orleans Burgers, que prometen un verdadero espectáculo para la vista y el paladar.

"Todo fan del queso que se precie ha soñado alguna vez con un buen fundido de queso derramándose lentamente. Con la nueva Raclette Burger, esta fantasía se hace realidad: jugosa carne de vacuno a la parrilla, salsa mayo chipotle, pimientos, pepinillo, cebolla y bacon crispy, acabada en mesa con delicioso queso cheddar ahumado fundido que se desliza directamente desde la raclette. Momentazo que bien merece unos stories", afirman. Se sirve con pan rústico de semillas recién tostado y se acompaña de crujientes patatas dipper con extra de mayo chipotle.

También hay una opción perfecta para los que no saben cuándo decir basta en cuanto a ralladura de queso se refiere: la nueva Orleans Burger. Sabroso pollo crispy al estilo sureño, acompañado de una base de guacamole fresco y un auténtico guiso de chilli con carne de vacuno. Para rematar esta espectacular receta, se corona con una gran nube de queso cheddar madurado, rallado delante de los ojos. Orleans se sirve en pan de cristal y se acompaña de crujientes patatas sazonadas.

Ambas propuestas ya están disponibles en todos los restaurantes Foster´s Hollywood. "¿Cuándo te vienes a vivir la fiesta del queso?", se preguntan desde la marca.

Raclette y Orleans Burgers en FH Street

También se podrá disfrutar las dos nuevas burgers en la versión más dinámica y urbana de la marca: FH Street. Un nuevo formato que ofrece una selección de los platos más icónicos de Foster´s Hollywood, con un servicio ágil pedido a través de un terminal digital y servido en mesa.

Acerca de Foster´s Hollywood

En 1971 se abrió el primer restaurante Foster's Hollywood en la calle Magallanes 1 de Madrid, de la mano de un grupo de californianos afincados en la capital que compartía un sueño: traer el auténtico sabor de América a España.

Desde entonces, aquel espíritu emprendedor se sigue reflejando en la evolución de la marca. No solo por ser los pioneros en introducirlo en España, si no por haber evolucionado fieles al compromiso con la máxima calidad y la innovación.

Foster’s Hollywood es más que un restaurante: es el lugar elegido por sus clientes para vivir sus momentos especiales, en un ambiente acogedor y cercano donde disfrutar de la mejor comida americana de calidad, como sus sabrosos entrantes y sus famosas hamburguesas, costillas y carnes.

Entre las últimas novedades de la marca, destaca la nueva Director´s Choice, su hamburguesa más icónica, que ahora es personalizable para adaptarse a todo tipo de gustos sin perder su esencia de siempre, o los nuevos postres: Amazing Choco Ball, para los “chocolate lovers” y Pancakes Paradise, un nuevo concepto de tortitas americanas.

