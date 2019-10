ARHOE nombra a Inmaculada Rodriguez Cuervo, Coordinadora General en Galicia Comunicae

jueves, 17 de octubre de 2019, 13:32 h (CET) Inmaculada Rodríguez Cuervo, licenciada en Ciencias Biológicas (UCM), es fundadora y CEO de RSC Galicia y Emociacción. Ha sido nombrada Coordinadora General de la Asociacion para la Racionalización de los Horarios Españoles en Galicia, entidad declarada de Utilidad Publica ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha elegido a la fundadora y CEO de RSC Galiciay Emociacción como coordinadora general en esta comunidad autónoma.

Inmaculada Rodríguez Cuervo es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Gestión Comercial y Marketing (ESIC), Máster en Internacionalización de Pymes (Universidad de Vigo), Programa de Alta Dirección (Escuela de Negocios Caixanova), especialista en RSC por la UDC (Cátedra Inditex) y auditora social homologada en SA8000, SGE21, ICS, SMETA y CARE. Tiene experiencia auditando más de 60 empresas de los sectores industrial, químico, textil, alimentación, servicios con SGS, TÜV Rheinland, APCER y Cámara Certifica. Miembro de la Association of Professional Social Compliance Auditors (APSCA). Además, es especialista en Coaching y Coaching de Equipos (ORSC®), facilitadora Lego® Serious Play®, empresaria y exvicepresidenta del Parlamento de Galicia.

Según José Luis Casero, presidente de ARHOE, "la nueva coordinadora es una gran profesional que va a aportar experiencia, conocimientos y, sobre todo, un alto grado de generosidad y tiempo que valoramos mucho en una asociación sin ánimo de lucro, y declarada de utilidad pública, que lleva más de quince años luchando para que nuestro país avance en un estado de bienestar real y eficiente, en donde los horarios racionales y los ejes de la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad sean entendidos por todos como derechos fundamentales e innegociables".

En palabras de Inmaculada Rodríguez Cuervo, nueva coordinadora de ARHOE en Galicia, "estoy muy ilusionada en asumir el reto de impulsar acciones en Galicia para alcanzar los objetivos de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, entre los que se encuentran fomentar el aumento y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, así como la conciliación de la vida personal y laboral, la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres y el acceso a las mismas oportunidades, y la mejora de la productividad y eficiencia de las empresas".

Sobre ARHOE

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

