Viajero Casual, el blog de viajes de confianza que ha sorprendido a los amantes del turismo

jueves, 17 de octubre de 2019, 12:57 h (CET) Este blog de turismo ocasional abarca los principales destinos internacionales, poniendo el acento en la cultura, la gastronomía o la hostelería de Grecia, España, México, Japón, Alemania y otras mecas turísticas "Encuentra los mejores artículos turísticos en Viajero Casual". Este atractivo punto de partida es la premisa detrás del blog de ViajeroCasual.com, una iniciativa nacida para satisfacer a los turistas casuales a través de información actualizada, veraz y novedosa, siempre centrada en temas y cuestiones de interés para los viajeros de hoy y de mañana.

El perfil de los turistas ha evolucionado con asombrosa rapidez en los últimos años. La totalidad de los sectores vinculados (touroperadores, restaurantes, alojamientos, etc.) han tenido que adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Sin embargo, no todas las revistas y medios informativos han sabido adaptarse a los viajeros ocasionales, un público que todavía se les resiste por su complejidad.

Los contenidos de Viajero Casual

Uno de los nuevos medios digitales que mejor están sintonizando con esta audiencia es Viajero Casual, el blog de viajes de confianza, cuyas secciones abarcan los principales destinos turísticos, con especial atención a la cultura, la gastronomía o la hostelería de más de 50 países.

Las secciones y menús de Viajero Casual aportan una gran navegabilidad a los usuario, que pueden desplazarse a golpe de click/touch por los destinos señeros de África, Asia, Europa, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Gracias a la presencia de desplegables y los breadcrumb (hilos de navegación) de los artículos, los lectores disfrutan de una navegación fluida e intuitiva en todo momento.

Pero la accesibilidad y fluidez también está presente en el contenido de los artículos, basado principalmente en listas y rankings, una estructura que mejora la comprensión textual: ‘20 lugares turísticos que ver en Munich, Alemania’, etc. Asimismo, una parte de los contenidos siguen estructuras de preguntas y respuestas: ‘Cuándo ir, qué ver y qué hacer en Trujillo’, etc., un planteamiento de gran atractivo para los viajeros.

La tecnología detrás de Viajero Casual

Desde un punto de vista técnico, Viajero Casual opera a través del popular gestor de contenidos WordPress, presente en el 31,7% de los sitios web de internet. Este blog dispone de un diseño llamativo y una interfaz pensada para favorecer la navegabilidad, siendo accesible para usuarios de móviles y tablets, y respetuoso con su privacidad.

La sostenibilidad es otra de las razones por las que miles de usuarios eligen el blog Viajero Casual. El sector de la celulosa, el papel y el cartón tienen un impacto negativo en el medio ambiente, y cada vez son más los consumidores que eligen revistas y medios de comunicación sin soportes impresos.

Por todo lo anterior, no sorprende el crecimiento relámpago de Viajero Casual, el blog de viajes de confianza, así como sus perspectivas futuros de consolidación en uno de los sectores más competitivos.

