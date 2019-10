La Inteligencia Artificial aplicada a los procesos empresariales según Hasten Group Comunicae

jueves, 17 de octubre de 2019, 13:02 h (CET) La irrupción de la Inteligencia Artificial, nuevo bastión en la optimización y automatización de los procesos empresariales. Hasten Group ayuda a sus clientes a capitalizar y aprovechar las oportunidades de crecimiento y productividad que presenta la Inteligencia Artificial. Informa EKMB La Inteligencia Artificial (IA), ya no es ciencia ficción, está más presente que nunca. Está basada en la utilización de disciplinas como la Biología, Computación, Psicología, Ingeniería, Matemáticas y Lingüística con el objetivo de mejorar las funciones tecnológicas para hacerlas más parecidas a la inteligencia humana y por lo tanto ayudarnos en la toma de decisiones o en el análisis y conclusiones de grandes volúmenes de datos.

Se caracteriza por combinar grandes cantidades de datos y algoritmos inteligentes en un rápido e iterativo procesamiento que permite al software aprender automáticamente los patrones o características de los datos. Los datos, bien gestionados, afirman en Hasten Group “sirven para optimizar las decisiones inteligentes y proporcionar ventajas al incrementar y complementar las capacidades humanas en todos los sectores económicos desde el retail, sanidad, cultura, finanzas hasta educación, turismo o transportes”.

Gracias al análisis de los datos y a las capacidades de la IA, es posible automatizar el aprendizaje, realizar tareas computarizadas frecuentes, confiables y sin fatiga o tomar decisiones a partir datos, con independencia del sector o la industria. Agrega inteligencia a los productos existentes, se adapta a través de algoritmos de aprendizaje progresivos y es capaz de analizar e integrar los datos en profundidad y con precisión.

Las empresas son conscientes que para ser competitivos tienen que apostar por la analítica de datos y por la tecnología de Inteligencia Artificial que aporta robotización, realidad virtual, realidad aumentada o nanotecnología. La Inteligencia Artificial, explican en Hasten Group, se está incorporando de manera gradual en los diferentes sectores económicos: transportes, turismo, banca, finanzas, retail, sanidad, sector energético, seguros y educación.

La IA persigue poder construir un ente tecnológico capaz de comportarse como lo haría un ser humano. Es utilizado para la resolución de problemas y búsquedas complejas, análisis de grandes volúmenes de datos, toma de decisiones en sistemas auxiliares de conducción, aeronáuticos, transporte, seguridad, reconocimiento, medicina, reconocimiento de voz, robótica, marketing, etc.

La clave de la automatización radica en aprovechar el potencial que ofrecen las máquinas, utilizar su capacidad de procesamiento para analizar de manera eficiente y precisa gran cantidad de datos y agilizar la implementación de sistemas cada vez más inteligentes para detectar patrones, automatizar procesos y agilizar la toma de decisiones. Tres son los ingredientes esenciales de la nueva era industrial: actitud proactiva, productividad y crecimiento.

Una nueva era industrial más automatizada, inteligente, hiperconectada y flexible que a la vez demanda mayor seguridad informática y confianza ante los ataques cibernéticos. Hasten Group, consultora especializada, ayuda a sus clientes a capitalizar las oportunidades de crecimiento que presenta la Inteligencia Artificial siempre mirando al futuro e incorporando nuevas soluciones adaptadas a las necesidades, “somos conscientes que el poder transformador de la IA afecta a todos los sectores económicos y sociales y que tiene un gran potencial para impulsar cambios sociales globales, pero a la vez su uso genera preocupaciones sobre la ética y la seguridad de los datos”.

A partir de ahora, afirma Hasten Group "asistiremos a un incremento exponencial de la potencia de computación que a muy corto plazo podrá simular la capacidad de cálculo y resolución en la toma de decisiones a la de una persona".

Hasten Group: Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

