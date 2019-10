La app definitiva para conductores La plataforma ElParking hace que sus usuarios no tengan que preocuparse por nada más que por conducir Nacho Moreno

martes, 22 de octubre de 2019, 11:12 h (CET)

El número de apps que facilitan la vida de las personas no hace más que aumentar. En la actualidad, prácticamente todo el mundo cuenta con un teléfono móvil y una conexión estable a la red, lo que hace más sencillo el día a día. Con el teléfono móvil podemos pedir comida a domicilio, gestionar nuestra cuenta bancaria, hacer la compra, mantener el contacto con personas que se encuentran lejos... Se podría decir que todo está al alcance de nuestra mano, a tan sólo un "click".



Según los expertos, las mejores apps son aquellas que facilitan la vida del cliente. La inmediatez es uno de los factores clave dentro del mundo digital en el que estamos sumergidos. La gente contrata servicios o realiza compras de productos a través de los móviles y lo que buscan es la máxima celeridad posible.



Es por ello que cada vez son más las tiendas de ropa, de videojuegos o de cualquier otro tipo de producto que se lanzan al mundo digital por medio de las apps.



Una de las aplicaciones que más se está descargando actualmente gracias al servicio exclusivo que ofrece es ElParking, una plataforma para conductores que les permite localizar parkings y gasolineras o pagar el parquímetro o el telepeaje desde la propia app sólo con un click. A día de hoy, ya cuenta con más de 1.200.000 usuarios registrados, una cifra que no hace más que aumentar.



Esta plataforma hace que sus usuarios no tengan que preocuparse por nada más que por conducir. Puedes buscar un parking con antelación, pagar el ticket y entrar y salir las veces que necesites, con la opción de cancelación gratuita hasta 24 horas antes. Además, se ofrece la opción del telepeaje, que permite a los conductores abonar los peajes directamente sin tener que detenerse en las autopistas españolas, portuguesas y francesas.



Pero ElParking no sólo te pone las cosas fáciles a la hora de aparcar. A las facilidades a la hora de buscar un parking o pagar el peaje de forma automática, se añaden que el sistema que permite buscar dónde repostar y pagar directamente con el móvil, y también efectuar el pago de los parquímetros desde la propia plataforma. Con la app ElParking descargada en el móvil, uno podrá olvidarse de la necesidad de llevar monedas encima y no habrá que acudir más a la máquina si se necesita sacar un ticket nuevo. Desde la propia app, se podrá ampliar el tiempo tanto como sea necesario o incluso anular fácilmente denuncias si por algún casual hubiésemos sido sancionados.

