El mundo del voguing llega a Filmin con "My House" Esta serie documental, producida por Vice, sigue la vida de seis personajes vinculados a la escena House and Ball neoyorquina en la actualidad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de octubre de 2019, 11:28 h (CET)

Filmin estrena en España el próximo martes 22 de octubre la serie documental de 10 episodios "My House". Se trata de una producción original de Vice que retrata la efervescente cultura del House and Ball en Nueva York, un universo que la serie "Pose" ha dado a conocer a un público amplio y que nació en Harlem a finales de los años 80 en el seno de la comunidad LGTBI+ afroamericana.

Heredera del célebre documental "Paris is Burning" (Jennie Livingston, 1990), la serie sigue la vida de seis personajes transexuales (Tati 007, Alex Mugler, Jelani Mizrahi, Lolita Balenciaga, Relish Milan y Precious Ebony) vinculados a una cultura que se rige según sus propios ritos y códigos.



Es casi una religión que cuenta cada vez con más adeptos en todo el mundo y cuyas misas se bailan con la totalidad del cuerpo y el espíritu.



Dentro del marco del Festival Choreoscope de Barcelona, la serie tendrá su prestreno el domingo 20 de octubre, con la emisión de los dos primeros capítulos a las 19h en la Filmoteca de Catalunya. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.