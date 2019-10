Lego Focus Group para la innovación en formación en Talio Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 18:06 h (CET) Responsables de diversas empresas se reunieron en la sede de Talio para compartir los retos de sus empresas En Talio comienzan una nueva etapa. Tras dos años impartiendo formaciones a un gran número de alumnos y empresas, han sido ellos los que han aprendido muchas cosas.

Indican desde Talio que deben seguir avanzando manteniendo su compromiso con el aprendizaje continuo a la vez que exploran distintos y novedosos roles.

Concretamente, han llegado a la conclusión de que quieren seguir emocionando y transformando, ampliando para ello su propuesta de formación a medida y online y ofreciendo soluciones que afloren el conocimiento interno de las organizaciones.

Es en esta última línea donde han innovado organizando el Lego Focus Group, observando su aplicación en el desarrollo de personas y tratando de aportar entre los presentes los retos de sus empresas en lo que a formación se refiere.

La jornada se basó en la premisa de que es jugando cuando mejor se conocen el entorno personal y profesional, potenciando las mayores capacidades de cada uno.

Los participantes pertenecían a diversos grupos y empresas, como Bilbao TIK, Confianz, Corporación Mondragón, ETS, Gaia, Fundación Once, Lantegi Batuak, Sisteplant, Trebeki, Tuboplast, Universidad de Deusto, UPV, Versia o Walterpack.

Los representantes de estas empresas intercambiaron sus retos empresariales como previamente se ha mencionado, aunque la jornada se tradujo en más productiva una vez se definieron los puntos de acuerdo para enfocar los retos principales en cuanto a formación se refiere.

Una de las conclusiones a las que se llegó en Talio fue que la formación ha de convertirse en un eje estratégico dentro de la empresa, permitiendo el desarrollo integral de las personas además de las cualidades técnicas. Métodos como el coaching fueron vistos como efectivos por parte de los asistentes. En lo que al desarrollo de las personas se refiere, también se introdujeron ideas como la necesidad de una transformación digital de las mismas, así como la necesidad de incorporar estrategias educativas novedosas que permitan al alumnado divertirse aprendiendo.

Desde Talio ayudan a las empresas a conseguir estos retos que se proponen, ofreciendo un nuevo y más desarrollado programa de formación hecho a medida para las necesidades de cada empresa.

En Talio diseñan e implantan metodologías y herramientas para acompañar las necesidades de formación de las empresas. No solo acompañan, sino que también transforman culturalmente a las personas que forman parte de las empresas para que vean el formarse como una oportunidad de la que poder beneficiarse.

Este es uno de los mayores puntos a reforzar, dado que en muchas empresas el problema está en el enfoque que se le da a la formación, relegándola a un segundo plano. Desde Talio analizan que esta revolución cultural de las empresas tiene que verse reflejada en todos los ámbitos de esta, desde los puestos de dirección o de toma de decisiones hasta los empleados.

Es por ello por lo que desde Talio forman en estrategia para que después se puedan implementar planes formativos efectivos. Han llegado a la conclusión de que además de formar, han de efectuar labores de consultoría en formación para que las empresas puedan aflorar todas sus capacidades y conocimientos.

Si se tiene cualquier duda o se quiere más información, no hay que dudar en ponerte en contacto con la empresa. Estarán encantados de atender.

Para más información, sobre Talio, pueden dirigirse al siguiente enlace:

http://www.talio.it/

