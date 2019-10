Talio y su compromiso con la sociedad Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 18:13 h (CET) Desde Talio siguen tomando parte en acciones solidarias a través de su filosofía Ner Talio se caracteriza por su especial carácter y filosofía de empresa. Desde hace ya unos años, se decidió implantar una filosofía cercana a la de Ner Group, haciéndose sentir muy cercanos a su forma de actuar. Una asociación en la que, a través de diversas organizaciones, se trata de implementar un nuevo estilo de relaciones, tratando de avanzar juntos y obtener resultados, siempre con una clara tendencia hacia el desarrollo justo y sostenible.

El compromiso con la sociedad es una de las bases del desarrollo de Talio, dedicando un porcentaje de su tiempo y presupuesto a temas y asuntos sociales que nada tienen que ver con su principal actividad económica, y sí con la forma que tienen de entender el mundo. La solidaridad, a través del desarrollo sostenible y equitativo, se ha convertido en un valor que han adquirido dentro de la empresa, una forma de actuar. Mejorar para poder mejorar a los demás, sin esperar nada a cambio, simplemente generar un impacto positivo.

Las empresas que comparten esta filosofía de trabajo se centran en llevar a cabo proyectos donde las personas son la base de estas. La confianza y la libertad se aúnan junto a la transparencia, visión de futuro y solidaridad para tratar de integrarse en la sociedad, creando un impacto positivo en el mundo.

Es por ello por lo que, desde Talio, tratan participar en acciones humanitarias que permitan el desarrollo de las personas y de sus condiciones de vida en cualquier lugar del mundo.

En esta línea, en Talio han decidido colaborar con Rotary Foundation y el padre George en la localidad india de Bandel para reparar y reconstruir parcialmente un albergue donde niñas de edades entre párvulos y noveno grado habitan en condiciones precarias.

Talio a través de esta fundación sufragará en colaboración con otras empresas parte de las obras necesarias para la mejora de la habitabilidad del albergue.

Desde la empresa afirman que no es la primera vez ni será la última en la que Talio participe en un proyecto de este tipo, pues es parte de su filosofía el hecho de mejorar a través y para las personas.

Ejemplo de ello son las acciones humanitarias mediante donaciones de ordenadores que se han llevado a cabo en ocasiones anteriores a través de fundaciones como Gizakia, Argia, Fidias o Pandemonium. De hecho, fue el año pasado cuando decidieron enviar ordenadores al país africano de Benin gracias a la fundación Vie Pour Tous (Vida Para Todos).

En Talio, gracias a su filosofía que les diferencia, tratan de mejorar en todo momento para poder crear un impacto positivo, mejorar a los demás.

Para más información so bre Talio, se puede consultar el siguiente enlace:

http://www.talio.it/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.