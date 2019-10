El 87% de los conductores desconoce cómo realizar un correcto mantenimiento Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 17:45 h (CET) Según los datos recopilados por Speedy, red de talleres independiente de automoción, el 97% de los conductores opina que los frenos son el sistema de seguridad más importante de su coche, sin embargo, sólo el 13,5% de los conductores españoles sabría detectar si su sistema de frenos tiene algún problema, según datos extraídos del estudio RoadHouse Sin duda, el sistema de frenado es el elemento de seguridad más importante del vehículo y por este motivo Speedy ha incluido el control de este elemento en uno de sus once puntos fundamentales de revisión en cada visita.

Pero además de esto, la red de talleres Speedy ha elaborado un ranking con las 8 averías más habituales que en el día a día se encuentra en sus diferentes centros profesionales.

8 averías frecuentes en los frenos del coche

Uno de los problemas más habituales que los conductores detectan enseguida es que los frenos chirríen o hagan ruido. Desde Speedy se aconseja acudir siempre a un taller profesional cuando surjan los primeros síntomas de avería en este elemento del vehículo.

1.- En caso de escuchar ese chirrido al pisar el pedal de freno, sin duda, se debe a que las pastillas de freno se habrán desgastado y hay que sustituirlas (excepto durante los 20 primeros km después de un cambio de pastillas; hasta que la pastilla se acople al disco de freno).

2.- Cuando el pedal de freno hace más recorrido del habitual. Este problema está asociado al mal estado del sistema de líquido de frenos o al desgaste de las pastillas.

3.- Si el pedal de freno hace menos recorrido es síntoma de que existen piezas del sistema que están dañadas, como puede ser que el pistón del cilindro no vuelve a su lugar.

4.- El conocido fading o pérdida de la capacidad de frenar en caliente también es otra avería recurrente en el sistema. Si has sometido a los frenos a un uso excesivo llegará un punto en el que estos pierden eficacia al aumentar la temperatura. No obstante, este problema también puede estar causado por unas pastillas de mala calidad.

5.- Si al pisar el pedal se nota demasiado duro y obliga a ejercer más fuerza de lo habitual, es posible que el servofreno o el depresor en vehículos diésel estén averiados. En cualquier caso, urge ir a un servicio de mantenimiento.

6.- Si al pisar el freno se nota que la rueda se bloquea, se trata posiblemente de un fallo en el sistema de ABS, alguna pastilla de freno está defectuosa o incluso que el cable del freno de mano se haya quedado enganchado (ruedas traseras).

7.- Si al pisar el freno se siente que el coche se va de lado habrá que revisar la presión de inflado de las ruedas, la presión de cada cilindro de freno y el estado de las pastillas de freno.

8.- Al frenar, el volante vibra. Esto suele ser debido al estar los discos alabeados o los rodamientos de las ruedas se encuentran gastados o sueltos.

El frenado es junto a las ruedas y los amortiguadores uno de los elementos más importante de la seguridad. En Speedy, por cada intervención, verificamos varios puntos de control del vehículo, incluyendo el sistema de frenado. Además, hasta el 02 de noviembre, cada cliente podrá disfrutar de una promoción en cambio de pastillas (desde 74.95€) o pastillas + discos (desde 189.95€). Es el momento de preparar el vehículo a la llegada del otoño y de sus condiciones meteorológicas.

Acerca de Speedy

Speedy cuenta con una red de talleres de mecánica rápida multimarca, con más de 40 años de experiencia, llega a España de la mano de T&S AUTOMÓVIL S.A.U. como Master Franquiciado de la marca Speedy en España y Bridgestone como propietario de la marca Speedy. Este proyecto está respaldado por Speedy y Total, actores de larga experiencia y prestigio en el sector de la posventa del automóvil.

Con más de 500 talleres en Francia, así como en otros puntos del extranjero, hacen que la red Speedy sea líder incuestionable en el mercado especializado del mantenimiento y la reparación de automóviles.

T&S Automóvil SAU, sociedad con sede social ubicada en Madrid, es una empresa que forma parte del Grupo Total.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Solán de Cabras da un paso más en la lucha contra el cáncer con la segunda edición de "Corre por ellas" Siete dificultades que un propietario debe superar si quiere vender su vivienda correctamente, según Solvia Nace la Escuela de Ecoagroturismo El nuevo etiquetado de eficiencia energética en Europa entrará en vigor en 2021 Talio y su compromiso con la sociedad